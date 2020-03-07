江啟臣當選國民黨主席 陸學者：兩岸論述應充實

（中央社記者沈朋達上海7日電）國民黨主席補選結果今晚出爐，由立委江啟臣勝出。中國大陸學者倪永杰表示，國民黨的兩岸論述應更充實，即便改變九二共識名稱，也不能丟掉「兩岸同屬一個中國」的內涵。

本次補選中，國民黨是否應提整兩岸論述，成為黨內討論焦點。江啟臣曾表示，九二共識顯得過時、缺乏彈性，對於國民黨的兩岸論述，他主張「開放討論、展開辯論」，最後凝聚黨內共識。

上海台灣研究所常務副所長倪永杰今天接受中央社記者電訪時表示，「九二共識」一詞是不是喪失原先功能了、用爛了，是可以討論的問題。

他強調，名字不重要，關鍵是內涵，九二共識的內涵是「兩岸是一個國家的內部關係，不是兩國關係，這是兩岸的共識」，即便更改名稱，也不能丟掉上述內涵。

此外，江啟臣也曾表示「中華民國是定海神針」，對岸應正視中華民國的存在。倪永杰對此表示，要中國大陸接受中華民國存在的事實，是「強人所難」，他說：「你要大陸怎麼面對中華人民共和國憲法？」

倪永杰表示，馬英九當年說「互不否認」，是比較有智慧的說法。

他說，國民黨的兩岸論述調整應該要「更充實」，而非放棄以往在此議題上的優勢，否則將是自毀長城。

江啟臣1月25日宣布競選國民黨主席時表示，對岸不管立場是如何，都必須回到正視中華民國存在的事實，「九二共識、一中各表」，當年有它的時代背景，每一個時代的當下，兩岸的互動要能夠開啟對話、和平交流，其實都必須要有一些工具性的論述，讓彼此在主權爭議未解決的狀態下，能夠進行和平的交流、對等的對話，未來也是如此。

至於過去國民黨所主張的「九二共識、一中各表」該如何調整，江啟臣當時則說，必須開放黨內同志，大家再一次共同的來討論，找出至少在國民黨內部最大的一個共識，當然也希望這個共識，也是跟台灣現在主流的民意，能夠相互結合，或至少能夠反映，台灣主流社會對兩岸關係主要的看法。（編輯：繆宗翰）1090307