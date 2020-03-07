江啟臣當選主席 國民黨尚未收到習近平賀電

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨主席補選結果今晚出爐，立委江啟臣當選新任主席，按照往例，中國共產黨中央委員會總書記習近平都會向新任黨主席致賀電，不過，文傳會代理主委王育敏表示，截至目前尚未收到賀電，一切尊重對方。

國民黨中央在晚間7時宣布黨主席補選由江啟臣勝出。按照往例，習近平都會在選舉結果出爐後，發賀電給國民黨新任主席，不過，截至晚間11時，國民黨尚未收到賀電。

是否擔心中共不發賀電，王育敏表示，一切尊重對方。

2013年馬英九連任國民黨主席時，習近平致賀電表示，彼此應該「深化互信、良性互動，繼續推動兩岸關係全面發展，拓寬兩岸關係和平發展道路。」

2015年朱立倫當選國民黨主席，習近平發賀電表示，冀望兩岸鞏固堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，推動兩岸關係和平發展繼續前行。

2016年國民黨主席補選，洪秀柱成為國民黨首位女性黨主席，收到習近平賀電，盼兩黨繼續堅持「九二共識」、反對「台獨」，鞏固互信基礎，加強交流互動。

2017年國民黨主席選舉由吳敦義當選，習近平發出賀電，盼兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持「九二共識」，堅定反對「台獨」。（編輯：謝佳珍）1090307