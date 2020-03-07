國民黨主席補選郝龍斌承認敗選 江啟臣勝出

中國國民黨主席補選7日投票，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣（圖）兩人競爭，接近傍晚6時，江啟臣得票明顯領先；郝龍斌已發表聲明承認敗選。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨主席補選今天投票，立委江啟臣得票數明顯領先，前國民黨副主席郝龍斌傍晚約6時在臉書發文，恭喜江啟臣勝選，也希望他實踐改革的承諾。

國民黨主席補選今天投開票，由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人競爭，江啟臣得票明顯領先，但票還沒全部開完，黨中央尚未公布最終結果。

郝龍斌在傍晚6時左右發布聲明表示，選舉結果已經揭曉，他向撥冗投票的黨員同志、辛苦辦理選務的同仁志工道謝，也恭喜江啟臣勝選。

郝龍斌說，未來一年多，江啟臣的責任重大，希望江啟臣能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。

郝龍斌最後說，感謝大家一路的陪伴，他祝福新主席，也祝福他衷愛的國民黨，他始終相信國民黨好，能讓台灣更好。

郝龍斌敗選聲明全文如下：

選舉結果已經揭曉，我要先向今天撥冗投票的黨員同志、辛苦辦理選務的同仁志工道謝，也要恭喜江委員的勝選，未來一年多的時間裡，他的責任重大，希望他能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。

各位同志，感謝大家一路的陪伴，龍斌祝福新的江主席，也祝福我衷愛的國民黨；我始終相信：國民黨好，能讓台灣更好！（編輯：謝佳珍）1090307