國民黨魁補選 江啟臣：若當選短期內啟動有感改革

（中央社記者趙麗妍台中7日電）中國國民黨主席補選、中常委改選今天投票。主席候選人江啟臣指出，若當選黨主席將啟動有感改革，用行動代表一切，並開啟跟世代溝通的橋梁；不過他也憂心武漢肺炎影響投票率。

立委江啟臣上午由台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔及多名台中市議員陪同，前往國民黨台中市黨部投票，他接受媒體聯訪表示，對他而言，黨主席補選不是誰輸誰贏，選舉結果是國民黨改革的開始，由誰來扛起國民黨改革重擔，黨員的選擇結果，將決定國民黨要繼續向前走、改革創新，還是要留在過去。

媒體詢問，防疫期間，民進黨滿意度民調持續上升，若江啟臣當選黨主席，如何拉高國民黨的民調，以及如何讓年輕人相信國民黨。

江啟臣表示，民調是一個數字，起起伏伏，國民黨需要在意的是黨內造改革，真正用具體行動落實，過去國民黨改革說得很多，但做的部分，卻讓外界覺得很少。若他當選黨主席，將在最短時間內啟動讓大家有感的改革，「用行動代表一切」，做的多一點、講得少一點，只要有做，相信黨員跟民眾都會有感覺。

江啟臣指出，在野黨的戰場在立法院，在立法院的表現關係到民眾對國民黨的觀感，立法院國民黨團也相當用心。

他進一步指出，防疫不分朝野，共同把防疫工作做好，不要因為政黨不同，陷入政治口水；另外，台灣老中青少各世代都是社會重要的成員，國民黨必須開啟跟各世代的溝通，架起橋梁，讓大家更認識國民黨。

此外，武漢肺炎疫情延燒，江啟臣憂心疫情影響，投票率可能下降，他說，因人手、經費問題，投票所大約少了一半，也會造成黨員不出來投票，都是影響投票率的因素。

盧秀燕則表示，她和江啟臣情同姐弟，現階段由江啟臣擔起改革大任，非常適合，在江啟臣最艱困的時候，大家陪同他來投票，就是象徵中部大團結。楊瓊瓔也肯定江啟臣是敢變、敢做的人，可以帶領大家到更好的層次。

江啟臣完成投票後，回到豐原服務處先處理地方事務，稍晚他將北上台北等待結果，他也強調，希望黨內選舉順利圓滿。（編輯：卞金峰）1090307