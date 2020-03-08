傅崐萁黨籍與罷韓案 江啟臣接黨主席兩大課題

（中央社記者劉冠廷台北8日電）立委江啟臣明天將接任國民黨主席，除了要完成改造國民黨工程外，如何處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案與高雄市長韓國瑜罷免案，成了眼前棘手的兩大課題。

國民黨主席補選結果7日出爐，青壯派立委江啟臣大勝前副主席郝龍斌。江啟臣接下來的任務，除了要讓外界看到國民黨改革的決心外，該如何處理引起爭論的傅崐萁恢復黨籍案，以及韓國瑜罷免案，是外界關注的焦點。

面對傅案，不願具名的黨內人士直言，江啟臣應擺脫「不是朋友越多，就是程序正義」的想法，他不能不顧傅崐萁當初在花蓮選舉時，與國民黨所提名候選人的狀況，不能因為最後由傅崐萁選上區域立委，就放棄了程序正義的問題。

這名國民黨內人士建議，傅崐萁案就按照程序走，而且應從地方黨部開始處理起，不是直接跳到黨中央處理。

曾有過被國民黨中央停權經驗的前立委陳學聖也說，一切依規定辦理，若程序走完，每一關都通過，就表示大家同意傅崐萁回國民黨，不要想走捷徑。

不過，藍營地方人士評估，江啟臣不會對傅案有所表態，可能會交由考紀會與地方黨部處理，他推測應該不會讓傅崐萁回到國民黨，因為從這次黨主席選舉可看出，選前高喊支持傅的郝龍斌，最終的得票數與江差距甚遠，就可看出黨員心中的想法。

至於韓國瑜的罷免案，曾擔任過民意代表的藍營人士說，黨中央在這件事的著力點不大，高雄市民又不會聽國民黨的，因此江啟臣無力可為，只能要求國民黨籍高雄市議員多在市政上幫助韓國瑜，端出成績單。

同時，也有國民黨內人士認為，黨中央不要主動去發動反罷免的行動，免得激起罷免陣營的人，後果就難以評估了。（編輯：楊凱翔）1090308