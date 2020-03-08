與國民黨30名立委參香 江啟臣：代表團結開始

當選新任國民黨主席的立委江啟臣（前中）8日與同黨30名立委前往台中大甲鎮瀾宮參香，他受訪時表示，代表的是一種團結的開始，希望在最短時間拿出成績，讓支持者再度有信心。中央社記者蘇木春攝 109年3月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）立委江啟臣昨晚當選新任國民黨主席後，他今天與同黨30名立委前往大甲鎮瀾宮參香。江啟臣說，代表的是一種團結的開始，希望在最短時間拿出成績，讓支持者再度有信心。

江啟臣今天下午在大甲鎮瀾宮董事長顏清標、國民黨立法院黨團總召林為洲等30名立委、雲林縣長張麗善等人陪同下前往參香。

媒體提問與30名立委共同參香表達的意義，江啟臣說，代表的是一種團結，國民黨內部的選舉已經結束，選舉的競爭告一段落，從今天開始就是團結的開始，就是改革的第一天，希望在最短時間拿出成績，讓支持者再度有信心

至於未收到中國共產黨的賀電，江啟臣說，來自各界的賀電賀函他都表示感謝，不管任何的外電賀電，都不會影響改革的腳步，因為這一次補選黨主席，最重要的任務是要進行黨的改革與改造，這是任務也是重點。

對於「罷韓」危機，他指出，高雄市長韓國瑜是國民黨的黨員，與張麗善都是地方縣市上非常重要的從政同志，作為黨中央，不管同志擔任首長或民意代表，都必須給予相關的協助，讓大家把本分工作做到最好。

江啟臣說，中央將與地方共同合作，找回市民對韓國瑜的支持，讓市政能夠有感，一方面是對韓國瑜最大的肯定，也能夠找回大家對國民黨的信心；此外，國民黨有15個縣市長在地方執政，如果把這些縣市統合起來，大家相互合作、相輔相成，把彼此的市政做到讓人民有感，這是黨中央努力的目標。

外傳黨主席補選後，很多縣市黨部主委辭職。江啟臣說，每次主席的改選，都會牽動到一些內部組織的調整，他將在接任後以最快時間了解盤點，組織的改造改革，目標跟重點在提升效率、有效整合，有一些未來會做重新安排，並視每一個地方生態做最好的調整。

媒體提問跟美國建立關係，是否會造成國共生變。他說，美中台三邊的關係，需要健康的平衡，兩岸的和平跟美台關係密切並不相違背，親美跟和中之間，從過去以來都是可以同步進行的，親美、和中、友日一直是國民黨一貫的兩岸與國際政策。

他指出，過去這幾年在對美關係上缺乏溝通的管道，甚至在美國華府沒有辦公室，導致在很多議題的立場，沒有做適度的國際說明，而導致國際上對國民黨的誤解，甚至在話語權上淪為單方面的解釋與詮釋，希望上任後最短時間內建立溝通管道。

至於是否訪美，江啟臣說，必須待疫情緩和甚至結束，再來討論相關的出訪行程，這時候應該是彼此關心、合作，國民黨也願意共同努力，出訪會有相關的準備，成行的日期還沒有定案。

另外修憲是否與民進黨合作，他指出，還未當選主席前就提案，把公民參政權年齡下修，選舉權下修到18歲、被選舉權下修到20歲，這是國際的潮流。

江啟臣說，很多年輕朋友有意見想要表達，如果讓他們也選出代表進入到體制內表達，對台灣的民主來說，不只深化與優化，讓新世代聲音進到國會，希望總統蔡英文也能共同來推動，至於政治體制的改革，則需要社會更多共識。（編輯：黃世雅）1090308