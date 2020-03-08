未收到習近平賀電 江啟臣：不影響改革腳步

（中央社記者劉冠廷台北8日電）立委江啟臣昨晚當選新任國民黨主席，但到今天，仍未收到中國共產黨的賀電，對此，江啟臣表示，這都不會影響他推動改革的腳步，也或許說明他的當選，給了陸方一個新的想像。

國民黨中央昨天晚間7時宣布黨主席補選由江啟臣勝出。按照往例，中國共產黨中央委員會總書記習近平都會在選舉結果出爐後，發賀電給國民黨新任主席，但到今天下午，國民黨仍未收到賀電。文傳會主委王育敏今天表示，一切尊重對方，若有賀電會發布新聞稿。

對此，江啟臣下午發表聲明表示，尊重中共當局的考量，是否給予賀電，都不會影響他推動改革的腳步。或許說明了他的當選，不僅給台灣社會一個新的想像，也給陸方一個新的想像。改革千頭萬緒，現在最重要的工作是好好做事，而不是對於是否收到祝賀進行政治想像。

針對中國共產黨未發賀電，熟悉兩岸事務的國民黨內人士判斷，這可能與江啟臣曾說過要修正或放棄九二共識有關，因此中共還在觀察江啟臣的態度；而中共此舉，也可能加強江啟臣調整九二共識的想法，畢竟江在這次的得票率的是高的，可以解釋成黨員是認同江啟臣的論述。

兩岸政策協會研究員張宇韶也表示，江啟臣在初選時的兩岸論述，比起過去的黨主席吳敦義、洪秀柱，往調整、論述改革的方向走，「習五點」是對九二共識、一中各表的緊縮，因此中共沒發賀電給江啟臣，這可以在上次吳敦義當選主席，中共降低賀電中稱謂的規格，以及習五點中就能找到答案，這意味北京對台政策，不是只有攻擊民進黨，對於國民黨也進行無差異的攻擊。

張宇韶解釋，現在可以看出「一中趨強、各表漸弱」的態勢，共產黨已將九二共識論述為一中原則下的九二共識，因此即便吳敦義當初擔任主席時，只是重申前主席馬英九時代的兩岸論述，賀電規格就成了史上最低，更何況江啟臣的兩岸論述，沒有打算回到馬英九時期的九二共識。（編輯：林興盟）1090308