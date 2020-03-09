江啟臣就職國民黨主席 宣示推動集體領導制

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨主席江啟臣今天表示，民主時代，國民黨不能再期待某一位英明領袖，作出所有決定；而是要結合眾人之智，廣納各方意見。因此他將推動集體領導制，讓決策更周延。

立委江啟臣在上週的黨主席補選中，擊敗對手、前台北市長郝龍斌，國民黨今天上午舉辦新任主席就職典禮，多位前主席包括馬英九、吳伯雄、吳敦義等人皆到場。

江啟臣在致詞時表示，選舉的結束就是團結的開始，世代間需要的是對話而不是對抗，需要的是合作而不是衝突。身為黨主席，他希望未來能扮演承先啟後的角色，促成黨內不同世代的理解與合作。

談起將來的領導，江啟臣說，民主時代，國民黨不能再期待某一位英明領袖，作出所有決定；而是要結合眾人之智，廣納各方意見。因此他將推動集體領導制，讓決策更周延；未來黨主席角色是去傾聽、去彙整，把眾人期待化為願景，再進一步落實。

至於外界關注的黨務人事布局，江啟臣表示，他會廣泛徵詢意見，循「世代合作、內造化、數位化」三大方向，以最快的速度組建團隊；政黨需要保持對民意脈動的敏銳，因此在一定比例的職務上，將延攬有過民意基礎的黨員同志，加入黨務團隊或決策平台。

他說，國民黨要現代化、數位化，未來在黨務運作、對外溝通上，都需要運用大量的資訊傳播科技，因此，也會將「數位素養」視為人才任命的重要考量。

在兩岸政策方面，江啟臣指出，他的基本原則，就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉；近年因為國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要大家去重建。但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造。畢竟得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識。

吳伯雄在致詞時則說，他不敢恭喜江啟臣，他替江啟臣即將面對的事務感到擔心，這不是權力地位的取得，是艱鉅工作的奉獻與犧牲，他期許江啟臣要無私無我、問心無愧，以這樣的心態去做事。

馬英九表示，他贊成先以黨務改革為重，但有關全球、兩岸的挑戰，也應列為後續的優先事項；他建議，台灣的全球戰略應定在親美、和陸、友日的關係上，至於在推動兩岸關係，必須依據中華民國憲法，以及一中各表的九二共識，以及反對一國兩制、台灣獨立，任何改變台海現狀的主張，必須遵守和平與民主的原則。他也說，國民黨要改革、團結、茁壯，必須爭取年輕人的支持。（編輯：林興盟）1090309

國民黨9日舉行109年黨主席補選新任主席就職典禮，國民黨選監小組召集人許水德（左）將當選證書頒發給新任黨主席江啟臣（右）。中央社記者徐肇昌攝 109年3月9日