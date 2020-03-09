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國民黨主席補選江啟臣勝出
國民黨主席補選結果7日出爐，訴求世代交替奏效，青壯派立委江啟臣以得票率68.8%大勝前副主席郝龍斌的31.2%。48歲的江啟臣將成為有史以來最年輕的黨主席，也是首位身兼立委的黨主席。
國民黨主席補選江啟臣勝出
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國民黨主席補選江啟臣勝出3/18

江啟臣就職未提九二共識 黨內人士：黨務優先

最新更新：2020/03/09 17:07

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨主席江啟臣今天在就職致詞時，未提九二共識，黨內人士解釋，江啟臣的兩岸立場，在於凸顯九二共識的價值與精神，解決兩岸問題，江就職致詞未提，因首要任務是改革黨務。

國民黨今天舉辦新任主席就職典禮，值得注意的是，新任黨主席江啟臣致詞時，針對兩岸關係的相關談話，並未提及九二共識，江啟臣致詞時說到，他的基本原則，就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。

他指出，近年因為國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要大家去重建。但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造。畢竟得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識。

同樣出席典禮的前主席馬英九，在致詞時則明確提到九二共識，他說，推動兩岸關係，必須依據中華民國憲法，以及一中各表的九二共識。

對於在就職典禮上未提九二共識，黨內人士私下表示，江啟臣的兩岸立場，在於凸顯九二共識的價值與精神，擱置兩岸主權爭議，務實解決台灣人民在兩岸交流的問題，因此認為不必拘泥於名稱；未來透過黨內改造委員會的兩岸路線討論，會有更清楚的兩岸主張呈現。

黨內人士說，江啟臣在致詞時沒說九二共識，不應該解讀成他要放棄九二共識，今天江啟臣致詞的重點，是要告訴外界，他的第一優先工作，是要進行黨務的改革，先安內，找回民眾對國民黨的支持。（編輯：林興盟）1090309

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