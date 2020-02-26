更多編輯台推薦新聞：
指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療
國際

指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
蔡總統：防疫優先 暫停籌辦520就職活動
首頁 / 政治

傅崐萁黨籍案 江啟臣：黨需要朋友但也要制度

最新更新：2020/02/26 13:58

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立委傅崐萁恢復黨籍案話題持續延燒，也成為國民黨主席候選人需要面對的議題，主席候選人江啟臣今天說，國民黨的確需要朋友，但也要制度，想回國民黨是好事，但同樣要建立制度。

國民黨考紀會主委請辭後，至今尚未召開考紀會處理立委傅崐萁恢復黨籍案，雖然傅崐萁已對外表示一切隨緣，但相關議題仍在國民黨內延燒，包括國民黨主席候選人郝龍斌與江啟臣，近日也不斷針對此議題，表示意見。

郝龍斌今天上午再度表示，他對這事情的立場很清楚，傅崐萁在過去幾次總統大選都是支持國民黨，而且現在已加入國民黨立法院黨團的運作，朋友要多、敵人要少，「我是樂觀其成的」。

江啟臣中午受訪時則是表示，國民黨的確需要朋友，但不只要朋友也要制度，政黨有各式規定與制度，不管是回復黨籍或加入國民黨，都有制度要遵循。

江啟臣說，所以就是照著制度走，除了能塑造出國民黨是照制度走的形象，同時也是國民黨在未來改革要走的路；希望將來國民黨給外界的印象，是重視人才、強化論述，更重要的是建立論述。

他強調，想回、加入國民黨都是好事，但是同樣也是要建立一套制度。（編輯：紀淑芳）1090226

延伸閱讀
傅崐萁恢復黨籍案 江啟臣籲黨說明郝龍斌挺傅

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報