傅崐萁黨籍案 江啟臣：黨需要朋友但也要制度

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立委傅崐萁恢復黨籍案話題持續延燒，也成為國民黨主席候選人需要面對的議題，主席候選人江啟臣今天說，國民黨的確需要朋友，但也要制度，想回國民黨是好事，但同樣要建立制度。

國民黨考紀會主委請辭後，至今尚未召開考紀會處理立委傅崐萁恢復黨籍案，雖然傅崐萁已對外表示一切隨緣，但相關議題仍在國民黨內延燒，包括國民黨主席候選人郝龍斌與江啟臣，近日也不斷針對此議題，表示意見。

郝龍斌今天上午再度表示，他對這事情的立場很清楚，傅崐萁在過去幾次總統大選都是支持國民黨，而且現在已加入國民黨立法院黨團的運作，朋友要多、敵人要少，「我是樂觀其成的」。

江啟臣中午受訪時則是表示，國民黨的確需要朋友，但不只要朋友也要制度，政黨有各式規定與制度，不管是回復黨籍或加入國民黨，都有制度要遵循。

江啟臣說，所以就是照著制度走，除了能塑造出國民黨是照制度走的形象，同時也是國民黨在未來改革要走的路；希望將來國民黨給外界的印象，是重視人才、強化論述，更重要的是建立論述。

他強調，想回、加入國民黨都是好事，但是同樣也是要建立一套制度。（編輯：紀淑芳）1090226