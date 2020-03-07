江啟臣首要改革工作 藍委：改變黨內權力結構

（中央社記者劉冠廷台北7日電）立委江啟臣今天當選國民黨主席，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，首要改革目標，就是黨的權力結構需改變，朝內造化政黨方向前進，自然就能更貼近民意。

國民黨主席補選由前副主席郝龍斌與江啟臣兩人競爭，江啟臣拿下8萬4860票、得票率68.8%，郝龍斌拿下3萬8483票、得票率31.2%，江啟臣贏得壓倒性勝利。

江啟臣當選後，首要著手進行改革的項目，林為洲晚間受訪時建議，黨的權力結構需要改變，應透過修改黨章，讓黨籍縣市長、民意代表進入黨的權力核心，朝內造化的方向前進。

林為洲直言，國民黨未來改革成功與否，就要看是否能做到內造化，若只是像過去頭痛醫頭、腳痛醫腳，都無效；結構改變，才會讓力量集中、展現民意。內造化的精髓，就是讓黨的幹部具備民意基礎，所有論述、政策就會貼近民意。

國民黨立委洪孟楷也透過臉書表示，江啟臣勝出，伴隨而來的不會有勝選的喜悅，而是眾多工作的責任開始，他建議江啟臣檢討中常委的組成結構、聘請專責秘書長、重新找回經營黨員方法。

這次中常委選舉，32個當選人僅有14位公職，而選舉過程中，請客、送禮、換票的傳言不斷，引發質疑，包括郝龍斌都呼籲要改為黨員直選。

有黨內人士建議，未來應將中常委選舉由全國大選區，改為分區選舉，全國劃分為北、中、南、東等數個區域，各區各自選出一定席次中央委員與中常委，提升跨區換票的難度，讓擁有許多人頭黨員的地方勢力，影響其他區域的能力降低，藉此杜絕換票歪風。

不願具名的國民黨內人士表示，要讓中常委選舉能夠導回正軌，可從基本的結構去考量，32席由黨代表所選出的中常委，16席給具有民意基礎的黨內公職角逐，另外16席讓黨內願意參選的各界代表去競爭，如此一來，至少有一半的中常委具備民意基礎，也較能了解外界聲音、民意走向。（編輯：謝佳珍）1090307