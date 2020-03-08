國防院：機動負壓病房具人道外交及軍事效益

（中央社記者游凱翔台北8日電）武漢肺炎疫情燒，國防安全研究院表示，五金機電是台灣的強項，有利於發展帳篷、隔間模組的負壓病房，不僅能解決隔離病房有限問題，疫情結束還有人道外交、野戰醫療等效益。

源自中國的武漢肺炎疫情持續在國際延燒，國防部智庫、國防院發布最新一期國防安全研究院週報，學者蘇紫雲以「防疫裝備與產業體系的應變方案」為題，撰寫有關防疫物資的建議。

蘇紫雲指出，世界衛生組織（WHO）在3月3日發布全球「個人護具」面臨短缺警訊，指出缺量達40%以上，籲產業界提高量產；另外，美國政府也預劃啟動「國防生產法（Defense Production Act）」以增加防護裝備供給。

蘇紫雲表示，由中國、日本、韓國、義大利等武漢肺炎大規模傳染的國家觀察，醫療院所的負壓病房在面對大 規模疫情時也難以滿足所需，且院內醫護人員的群聚感染，造成醫療體系的崩潰將成另一挑戰，而台灣負壓病房總數約1100床，其中約60%提供肺結核等患者使用，因此在面對可能的社區傳染時，恐成疫情控制另一挑戰。

蘇紫雲說，台灣的隔離病房數量有限，在遭遇大規模疫情時恐不敷使用，改建一般病房除了耗費時間外，1間要價約新台幣100萬元，成本壓力也是不小負擔，且疫情過後又處閒置狀態，因此各國替代方案值得評估。

他舉例，國際間主要的替代備案，包括以標準貨櫃改裝的「貨櫃式負壓病房（negative-pressure container）」 ，還有以強化骨材與面料建造的「負壓帳篷（negative-pressure tent），可快速組合的「負壓隔間模組（negative-pressure module）」等方式，都具低成本、建造快速、具使用彈性與機動能力等優勢，且符合台灣精密五金與機電業的強項，可快速改裝或生產。

蘇紫雲提到，具彈性與機動力的貨櫃、帳篷、隔間模組的負壓病房，另一衍生效益為人道外交，在國內疫情結束後可轉為支援野戰醫療、國際人道行動，可快速運輸到目標區發揮醫療效用。

蘇紫雲強調，此舉不僅符合台灣人道外交的價值，也可作為台美「全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）」實質合作項目，結合防疫、國防與外交的多重效益。（編輯：楊凱翔）1090308