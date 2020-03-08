吳乃德新書發表憶美麗島事件 兒子吳怡農力挺

（中央社記者游凱翔台北8日電）中研院研究員吳乃德今天舉辦「台灣最好的時刻 1977-1987」新書發表會，兒子吳怡農出席力挺。吳乃德說，美麗島事件是台灣歷史中政治壓迫最嚴厲，也最公然無隱時段，但這個最艱難的時刻，卻也是台灣人表現最無私、勇敢和團結的時刻。

中研院社會學研究所兼任研究員的吳乃德今天在松菸誠品舉行「台灣最好的時刻 1977-1987」新書發表會，美麗島雜誌前主編陳忠信、總統府資政姚嘉文、前民進黨主席許信良、吳乃德的兒子吳怡農也出席共襄盛舉；此外，適逢武漢肺炎疫情期間，入席的民眾與媒體除了酒精消毒外，也都採取實名座位，以便必要時的後續追蹤。

吳乃德表示，台灣民主化問題是台灣發展到現在最重要現象，但台灣民主化的解釋一直殘缺不全、互相衝突，因此光有「認同」民主不可能會有好的發展，因此過去歷史記憶非常重要，他也嘗試蒐集關於民主的記憶，盼對未來民主能有幫助。

吳乃德指出，「記憶脫離不了歷史，卻不是真正的歷史」，民主發展過程中，每個時代都會寫自己時代的歷史記憶，但每個世代寫出來的記憶都可能不同。

吳乃德表示，這本書能夠完成是透過很多口述訪談、以及相關著作，而部分訪談是在20年前完成的，記憶難免會有錯誤，但或多或少都能反應出那個時代的傾向。

吳乃德在書中前言中提到，每一個民族都有自己的集體記憶，這些記憶是民族認同的一部分，甚至是重要的基礎，而美麗島事件是台灣歷史中政治壓迫最嚴厲，也最公然無隱的時段，因為在這個時段，政治壓迫不再是道聽塗說，大逮捕、大審判就發生在周遭，毫無遮掩發生在大白天、在台北鬧區，但這個最艱難的時刻，卻也是台灣人表現最無私、勇敢和團結的時刻。

吳乃德說，美麗島事件對台灣民主化如此重要，可見國內外學者在解釋台灣民主主時，除了極少數的例外，大多沒有提到這個事件，因為這個事件和他們的理論有巨大矛盾，他們將蔣經國視為台灣民主化的推動者，但如果蔣是民主化推動者，又如何解釋在解嚴前幾年，仍逮捕所有民主動運的參與者、肅清民主活動。

吳乃德表示，身為民主公民，必須在知識上對自己國家的發展有正確的理解，身為台灣人不能遺忘前人在那個困境時刻中的表現，因為那是民族記憶的重要元素。（編輯：蘇志宗）1090308