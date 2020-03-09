藍委提凍結8成紓困特別預算 全案撤案未審查

（中央社記者王揚宇、范正祥、劉冠廷台北9日電）國民黨立委翁重鈞提案凍結80%的紓困特別預算案，遭到外界批評。全案在立法院財政委員會聯席會議審查前，已先行撤案。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

翁重鈞提案指出，為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對國內疫情及社會經濟造成衝擊，行政院編列特別預算600億元，對受疫情影響營運困難產業等對象提供紓困、補貼、振興措施，以降低其損失，並協助產業復甦。

翁重鈞提案也表示，鑑於行政院編列的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，因迄今對於相關紓困的細節規定、補助對象、補助標準、執行辦法等皆付之闕如，為及時防疫及紓困，先同意暫時支用2成經費，並要求凍結該特別預算80%；其餘預算於1個月內俟相關機關將執行辦法及流用規定送立法院審議後，始得動支，避免行政機關浪費公帑，更為利立法院審議及監督。

對此，有醫療背景的前立委林靜儀表示，「欸，可以不要這樣嗎？」這次疫情，對醫療機構是很沈重的人力負擔，對於國家和各種行業也有極大的經濟衝擊。防疫這種事，人民合作的國家隊都無償的那麼拼了，國家要拿錢出來做事，可以不要卡那麼多預算嗎？

林靜儀也說，凍結1個月之後再審議，也就是到時候還要再開委員會，再質詢，然後再給指揮中心阿公阿嬤社區做口罩這種建議嗎。

對於提出凍結案引發外界非議，翁重鈞對此回應中央社記者詢問時說，此案已經沒有成案，既然沒有成案再講什麼提案本意也沒有意義了。

連署這項提案的國民黨立委曾銘宗表示，翁重鈞原提案目的，是希望錢用在刀口上，替人民把關，嗣後因有不同看法，已經於立法院審議前撤案，並未正式成案，也請勿故意扭曲抹黑。

國民黨主席江啟臣說，這部分他要先尊重黨團的自主，在很多議題的討論上，希望黨團能有充分的討論，黨團做任何決定一定都有理由，黨中央則是在大方向上，而在大方向絕對是支持紓困的，也希望這些紓困的經費要用在刀口上；至於條例的細部內容、經費的把關等，黨團會做好的處理，尤其在野黨團，要盡到把關、監督的責任，即便是紓困條例也一樣，不允許有任何一毛錢，用在不該花的地方上。

江啟臣認為，黨團針對紓困條例做任何的決定，一定都有背後的道理與想法，這部分也會請黨團能夠清楚的向外界做說明，也請執政黨在疫情的防疫與紓困上，能真正落實到人民的需求上。（編輯：蘇龍麒）1090309