王金平拜會邀請 游錫堃接醫療科技展大會主席

（中央社記者溫貴香台北9日電）立法院長游錫堃今天同意接下台灣醫療科技展大會主席一職並表示，台灣的醫療成果也可結合新南向政策宣傳推廣，未來讓台灣成為國外患者接受醫療服務的第一選擇。

游錫堃上午在立法院秘書長林志嘉等人陪同下，接見由立法院前院長王金平所領軍的「社團法人國家生技醫療產業策進會」等一行人。

游錫堃致詞時表示，王金平2002年創辦生策會，當時他擔任行政院長，推動「兩兆雙星產業發展計畫」，扶植包含數位與生醫科技等產業時，就非常重視生技醫療發展，而今天王金平特地邀請他擔任2020年台灣醫療科技展的大會主席，游錫堃當場馬上答應。

游錫堃說，最近新冠肺炎肆虐，更加凸顯台灣在醫療方面的優勢，相較國際疫情蔓延，台灣中研院研發新冠肺炎快篩，可於15分鐘篩檢出陽性與否，各國政府及媒體都相當肯定，代表台灣醫療專業與技術具有一定的水準。

游錫堃表示，台灣的醫療成果也可結合新南向政策宣傳推廣，未來讓台灣成為國外患者接受醫療服務的第一選擇。

王金平說，生策會推動大健康產業數年且將於今年底舉辦「台灣醫療科技展」，他邀請游錫堃擔任主席。

王金平表示，台灣的生物科技及醫療技術相當專業，且結合高科技ICT（資訊與通訊科技）以凝聚這些醫療能量與推動經驗，並藉由這個國際展覽讓世界更認識台灣。（編輯：蘇志宗）1090309