泉裕泰：日中關係不能阻礙日台關係發展

日本駐台代表專訪（中央社記者陳韻聿台北10日電）日本政府近年積極改善對中關係，日本駐台代表泉裕泰對此表示，他認為，日中是隔海鄰國，雙邊關係對區域和國際和平穩定很重要，同時日本和台灣是「唇齒相依的寶貴朋友」，日台關係的發展不能因日中關係改善而受阻。

去年11月來台接任日本台灣交流協會台北事務所代表的泉裕泰（泉為姓氏，名裕泰）2月26日接受中央社專訪。由於中國國家主席習近平原定4月訪日，儘管後來考量武漢肺炎疫情等因素延後，日中關係的未來發展、雙方是否簽署「第五份政治文件」，以及日台關係可能相應發生的變化，成了專訪焦點之一。

泉裕泰指出，日本和中國是隔海鄰國，日中關係的重要性不言而喻。日本和中國對區域和國際社會的和平穩定都有很大責任，而穩定的日中關係對區域和國際社會在處理許多議題方面很重要。

不過，泉裕泰說，對日本而言，台灣是共享自由、民主、人權、法治等基本普世價值，且彼此有緊密經濟關係、人與人來往的非常重要夥伴，可謂唇齒相依的寶貴朋友，因此「我相信不能因為日中關係改善，阻礙日台關係發展」。

泉裕泰在1981年進入日本外交部服務，外交官生涯長達近40年。他說，深深感受到外交工作的最終目標，就是讓駐地的民眾喜愛日本。在這方面，他認為日台之間已有很深厚的基礎，雙邊友誼十分自然，因此他身為日本駐台代表的重要任務，就是好好珍惜此一基礎，並進一步發展、深耕日台關係，使其達到真正的「同甘共苦」，這是他的最大目標。

儘管日台關係已有深厚基礎，泉裕泰說，他特別希望新一代、年輕的台灣人能更進一步理解和喜愛日本，為此他將努力加強文化交流。

除了文化和人與人之間的關係，泉裕泰表示，他的第二個重要任務是強化日台經貿關係。

泉裕泰認為，台灣的經濟實力在全球具競爭力，但其實還有更大發展空間，有很大潛力尚待發揮，台灣人應對自己的經濟實力有更多信心。

泉裕泰表示，經濟領域是日台關係重要基礎，這方面的延續、交流和累積，可強化雙邊連結，不過，日台不僅可發展雙邊經貿關係。他舉例，台灣方面推動「新南向政策」，而日台本來就具互補關係，日台可以攜手合作進入第三國市場。泉裕泰說，希望曾任駐孟加拉大使的他本人，可成為台灣進入南亞的橋樑。

泉裕泰說，他相信日台關係的友好緊密在全球難得一見。他表示，去年訪日的台灣旅客接近500萬人次，而日本台灣交流協會去年2月所作民調顯示，台灣人最喜愛的國家依然是日本，喜愛日本的受訪民眾高達59%。

泉裕泰說，日台在對方有難時，率先相互協助合作，有「心與心的共鳴關係」。在將近40年的外交官生涯中，台灣駐點可謂他最後一個使命、最後一場仗，他將全力以赴，讓日台關係更上一層樓。

泉裕泰提到，明年是2021年，也是2011年東日本311大地震10週年。泉裕泰說，台灣當年曾大力幫忙日本，因此當年受災的民眾每天努力，希望讓台灣友人看見他們比311之前更有元氣的樣子。泉裕泰表示，他計畫將2021年作為日本對台灣賑災表達感謝，日台相互確認深厚友情的有意義一年。

至於目前仍將如期於今夏舉行的東京奧林匹克運動會（東奧）及帕拉林匹克運動會（帕運），泉裕泰說，自去年11月履新以來，持續有台灣人對他表示，計畫利用東奧和帕運提升台日交流氣氛，為此正作多方規劃，且台灣人總不吝說「日本加油」，讓他深受感動。

泉裕泰說，台灣人把鄰家日本舉辦的活動當自家的事情一樣看重，這不僅觸動他，也堅定他繼續深化日台友好關係的決心。

泉裕泰提到，台灣在日本也很受歡迎，台灣的東奧接待城市在日本全境多達25個，數目在所有參賽國家地區中居冠，接待台灣的包括因為當年311而跟台灣有緣的岩手、福島等縣的鄉鎮。

泉裕泰說，他相信人與人之間的交流是最強大的外交，希望透過東奧接待城市與台灣方面舉行的各項交流活動，讓日本民眾更加認識並親近台灣。

他期待日本和台灣選手一起努力，在東奧共創佳績；他也要對台灣選手和民眾說：「台灣加油！」（編輯：郭無患）1090310