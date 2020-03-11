避免疫情影響 工程會：隨時掌握建材價格資訊

（中央社記者劉冠廷台北11日電）為因應武漢肺炎疫情的影響，工程會主委吳澤成今天說，工程會已於1月30日通函各機關因應疫情需緊急處置的採購事項；也已主動洽詢相關公會及業者，隨時掌握營建建材價格資訊。

立法院交通委員會今天邀請公共工程委員會進行業務報告，在因應武漢肺炎疫情作為上，吳澤成表示，為因應疫情對經濟的衝擊，已研提「加速公共建設推動策略」，並與國發會研訂「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」，以加速推動公共建設計畫，並做好防疫措施。

在因應武漢肺炎的緊急採購機制上，吳澤成說，工程會已於1月30日通函各機關因應疫情需緊急處置的採購事項，採購法第22條第1項第3款及第105年第1項第2款已有緊急採購機制，請機關視個案情形依規定儘速妥處。

至於穩定營建材料價格上，吳澤成指出，為避免肺炎疫情影響國內營建大宗資材供應及造成價格波動，已主動洽詢相關公會及業者，隨時掌握價格資訊。

吳澤成說，在水泥的部分，國產水泥產量充足，近年水泥價格尚稱穩定；鋼筋的部分目前也是價格平穩，市場供需無虞；瀝青膠泥並無漲價情形，價格仍維持穩定；在飛灰的部分，經濟部已於3月2日協調台電，將採固定價格申購方式，從源頭穩定物料價格；至於高爐石粉，經濟部也已協調中鋼、中聯公司不會帶頭漲價。

此外，在因應武漢肺炎影響北區進口砂石缺口的作為上，吳澤成表示，工程會於2月26日邀集經濟部及交通部等相關機關檢討，增加河川疏濬量跨區調配等，預計增量調節533萬公噸，可補足大陸進口砂石的缺口。（編輯：張均懋）1090311