罷韓如果成案 中選會估投票時間在6月中下旬

（中央社記者王承中台北12日電）罷韓團體9日遞交40萬份連署書，中選會主委李進勇今天表示，4月18日前要完成第二階段連署的查對，再送中選會審議，若確定成案，要在20至60天內進行投票，時間約會落在6月中下旬。

立法院內政委員會今天上午邀請李進勇列席進行業務報告並備質詢，對於高雄市長韓國瑜罷免案，李進勇在接受備詢時表示，目前正在進行第二階段連署的查對，4月18日查對完畢後再送中選會審議，若確定成案，要在20至60天內進行投票。

李進勇指出，他不便臆測第二階段連署的查對結果，但選務籌備工作必須事先準備。若確定投票，時間大約會落在6月中下旬。

針對4月份有19場的補選，有關於投票所的防疫，李進勇表示，防疫物資都有準備，衛福部有支援口罩，而耳溫槍、消毒水等物資，各地選委會會用業務經費採購，若6月高雄要進行罷免案， 因規模很大，中選會也已把防疫物資所需經費提報給高雄市政府。他說，中選會戒慎恐懼，會做好最完善的準備。

民進黨立委張宏陸質詢時詢問，發燒的民眾是否可以投票。李進勇表示，如果不是居家檢疫或居家隔離，民眾必須要配戴口罩才能進入投票所，投票動線也會另做規劃，保持適當距離，還是會讓民眾投票。

張宏陸指出，居家檢疫或居家隔離民眾喪失投票權，若去打行政訴訟，中選會是否有所準備。李進勇表示，不是中選會不讓這些民眾投票，而是根據傳染病防治法的規定，中選會選前都會跟當地衛生、民政單位做好聯繫，掌握選舉區內的隔離者並進行訪視，呼籲隔離者不要出來投票，都會好言相勸。

民進黨立委羅美玲則詢問，是否有配套措施協助居家隔離、居家檢疫者投票。李進勇表示，目前沒有相關法律依據來解決居家隔離、檢疫者的投票問題。在這個時間點，不能讓投票成為防疫的破口，就法律面來講，居家隔離、檢疫者本來就不能離開住居所，盼民眾能諒解。

羅美玲指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）被感染者很多都是無症狀，像是投票所使用的圈選筆，工作人員檢視投票單及蓋印章等，恐成防疫漏洞。

李進勇表示，在接觸傳染預防的部分，投開票所除場所消毒，器具上大概無法做到確保每個人都消毒，但選務人員會不斷消毒，包括圈選筆、遮屏等，凡是手能接觸的地方都會定時消毒，他不敢說百分百，但會盡可能做好消毒、防疫工作。（編輯：黃國倫）1090312