排立委考察醫院遭質疑 邱泰源：了解需求

（中央社記者劉冠廷台北15日電）立法院衛環委員會召委邱泰源16日將安排考察台北地區醫院防疫整備情況，但遭部分媒體質疑，對此，邱泰源辦公室發出聲明表示，考察目的為鼓勵各級抗疫醫療院所，以及了解需求協助解決困難。

邱泰源辦公室預計於今天上午召開記者會對外說明。

邱泰源為立法院社會福利與衛生環境委員會召委，16日的議程安排考察「北部地區醫療院所防疫整備狀況」，但有媒體質疑這次考察行程是添亂，對此，邱泰源國會辦公室昨天深夜發出聲明駁斥，籲請部分媒體勿做不必要的臆測與誤導，以免打擊中央與地方一起抗疫的決心。

邱泰源辦公室表示，本次考察安排的主要目的，包括立法院同仁關懷鼓勵各級抗疫醫療院所及人員；以及了解各級醫療院所抗疫過程的需求並協助解決困難。

邱泰源辦公室指出，安排過程十分用心謹慎，不但徵求相關單位的意見，也皆先與拜訪醫療院所的負責主管充分溝通並獲得同意。且因考察的檢疫裝備都在醫院外面，絕不影響院內醫療作業。而主管機關隨同考察部分則建議以副主管參與即可並特別限制出席人數，以減少行政機關人力支援，陪同人員遠低於委員會開會官員須出席之人數。

邱泰源辦公室表示，立法院安排的議程一定以防疫工作為最優先，此為朝野立委所共識。而一切疫情訊息則以中央疫情指揮中心所發布為準。（編輯：黃國倫）1090315