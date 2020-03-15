安排考察醫院防疫狀況 邱泰源保證行程嚴謹

（中央社記者劉冠廷台北15日電）立法院衛環委員會召委邱泰源16日將安排考察醫療院所防疫狀況，他今天表示，他希望建立一個平台，讓立委能實際了解狀況，他也強調，行程都非常嚴謹，不會影響醫院的醫療作業。

身為立法院社會福利與衛生環境委員會召委的邱泰源，16日的議程安排考察「北部地區醫療院所防疫整備狀況」，但有媒體質疑這次考察行程是添亂，他除了在14日深夜發表聲明澄清外，今天上午也與多位台北市、新北市醫師公會幹部，在立法院召開記者會，向外界說明此次安排考察的用意。

邱泰源說，他是希望建立一個平台，立法院除了在預算與法案支持防疫工作外，讓立委有機會了解社區防疫的實際狀況，以及去關懷、鼓勵第一線的防疫人員。立委有責任去第一線了解防疫過程中，是否有哪些困難。

邱泰源強調，安排的行程都非常嚴謹，考察的檢疫裝備都在醫院外面，不會進入醫院內，不會去影響院內醫療作業；談到立委的報名情況，他則說，要等到16日一早最後確定，才知道會有多少人會去，但無論如何，他會把這行程處理到能夠達到關懷、解決困難的目標，而且不會去影響醫療作業，請大家放心。

一旁的醫師洪德仁表示，對於16日衛環委員會的考察，他站在基層醫師的立場，很高興能夠讓相關防疫指揮中心的長官，以及立委更了解第一線的防疫人員、醫護團隊的辛苦；也很感謝大家過去在防疫戰備物資的整備，大家所投入的貢獻，期待防疫工作，能夠在中央、地方以及立委的支持下，做得更好。

雖然邱泰源召開記者會向外界說明此次考察用意，身為衛環委員會的立委、時代力量立委王婉諭則表示，考量到本身並非醫療專業，所以不便參與，但會從其他角度給予醫療人員需要的協助與支持，而對於衛環委員會的安排，也給予尊重。（編輯：黃國倫）1090315