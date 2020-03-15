新科藍委傳爭議 林為洲：會幫大家正式上課

（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨這屆有不少首次當上民意代表的立委，傳出不少爭議，國民黨立法院黨團總召林為洲今天說，黨團將規劃相關課程，幫新上任、沒擔任過民意代表的國民黨立委上課，儘速進入戰鬥位置。

國民黨這屆立委有多位不分區立委未擔任過民意代表，包括吳斯懷、張育美等人，但也因為初來乍到，也引發不少狀況，像是張育美日前在立法院質詢時，狂曬愛犬照片等，也讓黨內有人呼籲黨中央應出手微調。

對此，國民黨主席江啟臣則在今天表示，先讓黨團去了解質詢狀況，希望立委專業的部分能被看見，並期待立委之間、黨團與立委之間的橫向資源分享、溝通能加以強化。

面對黨團內有不少位菜鳥立委，林為洲下午在接受訪問時表示，今天有與黨團書記長蔣萬安討論這件事，決定會召集新任、沒擔任過民意代表的國民黨立委，尤其是不分區的立委，由黨團安排課程，來幫大家正式上課。

林為洲說，沒經驗的立委不知道立院生態，也不了解媒體環境，尤其現在對國民黨是大逆風，因此要特別小心；未來會安排相關課程，由黨團幹部來幫這些立委上課，幫助大家快速進入戰鬥位置，例如如何面對媒體、質詢該注意的事項等。（編輯：蘇龍麒）1090315