婦人要藥師下跪道歉 政院譴責任何人身攻擊行為

（中央社記者顧荃台北15日電）一名婦人到藥局買口罩，因不滿藥劑師還錯健保卡，而要求藥師下跪磕頭道歉。行政院發言人Kolas今天表示，這是最糟的示範，譴責任何人身攻擊藥師的行為。

台北市一名60歲的婦人日前赴南港區某藥局買口罩時，因不滿藥劑師還錯健保卡，要求藥師下跪磕頭道歉，引發外界熱議。台北市南港警分局循線通知李姓婦人到案說明，她供稱是因當下很生氣。台北地檢署指出，已分案調查有無涉嫌強制等相關罪嫌，以安定民心。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，這是最糟的示範，譴責任何人身攻擊藥師的行為。相信這是極少數人的極端行為，呼籲全國人民冷靜團結，勿破壞人與人之間的信任與情感。

Kolas說，面對疫情衝擊，「台灣模式」受到各國關注與學習，到目前為止之所以仍能有效控制疫情，正是因為人民團結冷靜，醫護人員與藥局也願意與政府一起合作，才讓一切成為可能。

Kolas表示，行政院多次對全國藥師、藥生表達感謝，因為數千家藥局犧牲寶貴的時間與人力，盡全力協助政府實施實名制並發放口罩，是為了保護全國人民的健康。偶爾忙中出錯難免，民眾應體諒並對藥師藥生表達感謝。也期望未來不會看到類似的憾事再次發生。（編輯：蘇志宗）1090315