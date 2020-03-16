罷韓團體指陳雄文違行政中立 監委：盡快處理

「罷韓四君子」台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（左起）、Wecare高雄發起人尹立、罷韓提案法定領銜人陳冠榮、公民割草發言人李佾潔16日到監察院遞交陳情書，檢舉高雄市選委會主委陳雄文違反行政中立干預罷韓行動。中央社記者王騰毅攝 109年3月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）罷韓團體代表今天赴監察院陳情，指高雄市選委會主委陳雄文違反行政中立以及公職人員利益衝突迴避，讓公務人員對連署書按件計酬找碴，請求監委立即介入調查。輪值監察委員蔡培村受理陳情，並說會盡快處理。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔上午赴監察院大門前召開記者會，高喊「拿開政治黑手 拒絕反罷免主委」。

陳冠榮說，罷免團體面臨一場資源不對等的戰爭，高雄市副市長陳雄文同時身兼選委會主委與反罷免辦公室主任，陳雄文最近的言行，在在證明罷免團體所擔憂的球員兼裁判問題。

尹立表示，從選委會第98次會議紀錄發現，公務人員進行連署書查對一份新台幣2元，剔除一份3元，如果自由心證自行認定有偽造可能而發出查核書，則一份25元，這樣按件計酬，在中華民國歷史上非常可笑，公務人員依法行政，這些費用法源依據為何，這種遊戲規則的制訂已行政偏袒，讓公務人員按件計酬，針對連署書找碴，「找得愈多，領得愈多，完全違反行政中立的原則」。

尹立認為，陳雄文兼任選委會主委已嚴重違反行政中立原則以及公職人員利益衝突迴避，今天向監委陳情，因為此案有非常大急迫性，他們請求監委馬上南下進行相關動作；他說，罷韓連署書送進去有40天查核期，現在已過了一週，陳雄文擔任選委會主委，可能用不正常手段行使行政裁量權，他們請求監委立即介入。

張博洋則說，高雄市政府已變成挺韓大本營，高雄市選委會就是挺韓選委會，昨天國民黨新任黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜見面後，聲稱挺韓到底，黨中央會協助韓治理高雄，根本是黨政市政不分，他呼籲江啟臣不要成為高雄人民的絆腳石，高雄市民已用55萬份連署書說明不想要這樣的市長，若國民黨堅持挺韓到底，下一個被下架的是國民黨。

記者會後，他們進入監察院，向輪值監委遞陳情書。

輪值監委蔡培村指出，監察院當然有職責去查明清楚，而從另外一個角度來講，若是違法的事情，是否也可以從法律的角度，法院、行政法院處理，會不會比較快。

尹立解釋，連署書查對按件計酬，恐違反審計原則，所以今天跟監委陳情。

蔡培村說，會接受陳情，監察院業務處會根據程序，研判送相關委員會處理，「我們會盡快來處理這個事」。（編輯：林興盟）1090316

「罷韓四君子」Wecare高雄發起人尹立（右起）、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、罷韓提案法定領銜人陳冠榮、公民割草發言人李佾潔16日到監察院向監委陳情，檢舉高雄市選委會主委陳雄文不依法申請迴避，違反行政中立干預罷韓行動。中央社記者王騰毅攝 109年3月16日