管制生煤條例部分無效 中市藍綠議員煙硝味濃

（中央社記者趙麗妍台中16日電）行政院日前宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，市議會國民黨團今天痛批，眾人忙防疫，中央突襲；市議會民進黨團指出，環保署去年即行文要求補正，但中市府置之不理。

台中市政府表示，今天已收到行政院公文，對於中央函告自治條例部分無效深表遺憾，將與市議會共同研擬對策，由市議會向司法院聲請釋憲，並提出暫停處分的要求。

台中市議會中國國民黨團今天召開記者會指出，前任台中市長林佳龍制定自治條例，現任台中市長盧秀燕執行，「減煤、減碳、減少空汙」立場未曾改變。眾人忙防疫，中央突襲宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分無效，明顯是政治性操作。

記者會中，市議會國民黨團書記長陳政顯表示，自治條例屬於地方自治的權限，現在地方加嚴標準，中央卻集權獨裁宣告部分無效，是不是與中央政府的利益衝突，就可廢掉已實施4年的管制條例。

黨團執行長吳瓊華指出，前中市府團隊提出管制生煤自治條例，經中市議會三讀通過，送到中央並沒宣告無效，現在盧秀燕依法行政，中央卻說部分條例失效，民主進步黨兩套標準的作為實在太明顯。

市議員李中說，「非理法權天」，這裡的天就是民意，當有人濫權，民眾最終會跳出來反撲民進黨政府。

市議員黃健豪指出，民國109年3月13日是台中人的黑色星期五，中央政府的心是黑色，空氣也是黑色的。

對此，台中市議會民進黨團副召江肇國表示，國民黨團當年大罵生煤管制自治條例是惡法，現又改口視這條例是至寶，滿腦子政治操作，無心改善空污。

中市議會民進黨團幹事長林德宇指出，台中市生煤管制自治條例部分條文被宣告無效，明顯是台中市政府怠忽職守，對環保署於108年7月間要求補正的公文置之不理。（編輯：戴光育）1090316