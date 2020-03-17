監察院糾正花蓮縣政府 0206震災濫用公帑

（中央社記者顧荃台北17日電）監察院今天說，花蓮縣政府107年舉辦0206震災感恩餐會，將餐費拆為兩筆採限制性招標，遭質疑規避採購法；且震災文宣使用身心障礙福利經費，違反預算法等，通過糾正花蓮縣政府。

監察委員王幼玲與楊芳玲下午召開記者會表示，花蓮民國107年2月6日發生芮氏規模6以上的大地震，花蓮縣政府事後於4月30日辦理「0206震災感恩餐會」，以及「0206震災捐款收據、感謝函印製暨震災紀實文宣裝封及寄送」等多項採購案，共花費新台幣1000多萬元，其中違反採購程序及預算流用規定，提案糾正花蓮縣政府，並於今天上午經監察院內政及族群委員會審議通過。

媒體詢問，時任花蓮縣長傅崐萁是否有相關責任。王幼玲表示，處分跟彈劾要事證明確，討論過程中認為的確有法律灰色地帶，且因所有公文都沒看到傅崐萁蓋章，因此認為是花蓮縣政府在經費使用跟流用上的結構性問題，沒有對某個人來追究。

楊芳玲指出，花蓮縣政府辦理「震災感恩餐會」，原由秘書長顏新章以縣長傅崐萁乙章核定辦理90桌，經費使用善款或第二預備金。但顏新章卻在隔天召開跨局處會議，決議擴大辦理為300桌、共3000人參加，改為使用行政暨研考處與消防局預算，且沒有任何公文。

楊芳玲說，「我們懷疑，除了首長（傅崐萁），還有誰可以做這種髮夾彎式的政策大轉彎」。

監察院表示，此事違反行政院主計總處訂定的「各機關單位預算執行要點」中，不得辦理非必要聯誼餐敘的規定，及「內部審核處理準則」採購案件應與所定用途符合等規定，有濫用公帑的重大違失。

王幼玲指出，事後研考處與消防局各自簽准150桌的採購案，採購金額均為99萬元，均未超過100萬元，採限制性招標，逕洽特定廠商議價辦理，而未依規定按採購總金額核計，辦理公開招標，遭外界質疑刻意規避採購法，嚴重損害政府機關公信力，有重大違失。

另外，王幼玲說，花蓮縣政府為感謝20餘萬捐款人而辦理「0206震災捐款人遞送捐款收據、感謝函印製暨震災紀實文宣裝封及寄送」等採購案，竟以花蓮縣社會處「身心障礙福利業務費」預算支出金額計580萬餘元，違反預算法相關規定。

王幼玲表示，花蓮縣另辦理「107年報導地震專輯採購案」支出174萬元、「107年0206震災紀實影片光碟壓製案」支出187萬餘元，因研考處原編列預算已不敷使用，而分別使用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」及花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，濫用預算流用規定。

王幼玲說，花蓮縣政府任意擴張業務範圍、流用經費，已經破壞預算編列跟計畫施政的精神，現在有7個採購案正由檢調調查當中；楊芳玲表示，花蓮縣環保局與衛生局根本不清楚文宣與光碟內容，只是被要求要付這筆錢，花蓮縣政府違法失職相當明確。

至於是否追究顏新章責任，王幼玲指出，沒有彈劾顏新章是因為基層公務員都是受到長官指示，監察院沒有實證知道下指令的長官是誰；楊芳玲說，感恩餐會轉彎的部分，顏新章否認主動召集跨局處會議，表示自己是被通知主持會議，但不記得是誰通知。（編輯：蘇志宗）1090317