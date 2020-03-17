國防部：檢討取消一年期志願役預備軍官班

（中央社記者游凱翔台北17日電）國軍推動募兵，有望今年達志願役官兵90%編現比，國防部今天表示，原最缺乏的基層軍官透過招募後漸漸滿足所需，將適度調整正期軍官班錄取標準，檢討取消一年期志願役預備軍官班。

國防部長嚴德發預計19日赴立法院外交及國防委員會備詢，業務報告今天已送抵立院。

報告內容指出，國軍募兵政策推動至今，招募工作已有顯著成效，為建立永續招募機制，已與全國506所高中職的354所簽訂「國防培育班」；139所大專院校中的129所簽訂「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」合作協議，在訓學生已達1762名。

另外，年度招獲的官兵優先補充主戰部隊，民國108年底國軍整體編現比已達86.5%，超過原85%計畫目標，規劃今年底達90%目標。

國防部指出，今年起採取多項配套措施逐步提升人力素質，在軍官部分，適度調整各校院正期軍官班錄取標準、提升士官轉任軍官保薦層級、檢討取消短役期（一年期）軍官班隊，增加ROTC碩士班，並與清華大學、政治大學合作辦理「國防學士班」。

士官部分，籌辦專科學校回流教育、強化士官班隊課程設計與內涵、嚴審士官 「再入營」資格門檻；士兵部分，招募源頭就依「退補平衡」需求，精選所需員額，在營官兵則貫徹「留優汰劣」作為，彰顯人力素質提升效益。（編輯：蘇志宗）1090317