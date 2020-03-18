讓李明哲通親情電話 陸委會促陸方回應家屬訴求

（中央社記者賴言曦台北17日電）非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜，今天向中國政府喊話，希望能與李明哲通「親情電話」。陸委會表示會透過兩岸既有聯繫管道，持續促請陸方儘速回應家屬訴求。

台灣非政府組織工作者李明哲因網路言論，2017年3月遭中國大陸政府逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，關押在湖南省赤山監獄。

有鑒於中國大陸的武漢肺炎疫情，李凈瑜今天上午在立法會舉行記者會表示，已透過大陸委員會發出正式的申請書給湖南赤山監獄，希望能允許李明哲和她通個親情電話，「只要聽到他對我說『我還活著』，我就放心、滿足了」。

陸委會也在下午以書面聲明表示，考量疫情與往返的直飛航班暫時停飛等因素，李明哲的家屬自1月份赴陸探視後，就未能再度前往。由於赤山監獄狀況未明，家屬擔憂李明哲在監狀況，呼籲陸方能讓他撥打「親情電話」報平安。

陸委會也說明，會透過兩岸既有聯繫管道及其他適當方式，持續促請陸方儘速回應家屬訴求，並呼籲陸方應重視監獄防疫措施，確實照顧李明哲的健康與安全。

武漢肺炎疫情在中國大陸延燒，湖北、山東、浙江等3省在上個月傳出監獄群聚感染。中國司法部監獄管理局負責人何平當時證實，上述3省有5座監獄傳出疫情，共有505人確診，但沒有傳出重症或死亡病例。（編輯：張淑伶）1090317