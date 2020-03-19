更多編輯台推薦新聞：
13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路
生活

13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

結合防疫 罷韓推陳時中兒子陳彥安洗手T恤

最新更新：2020/03/19 10:39

（中央社記者程啟峰高雄19日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，衛福部長陳時中的兒子陳彥安義務繪製洗手「內外夾弓大立腕」步驟，還加上兩個圖經Wecare高雄製成洗手T恤給大家穿上，結合防疫推動罷韓。

Wecare高雄進一步指出，陳彥安是陳時中的兒子，這次特別商請他為Wecare高雄及防疫貢獻他的藝術設計專長，也很感謝陳彥安這次義務幫忙。

陳彥安在臉書貼文指出，近期幫Wecare高雄畫的圖，希望大家一起洗手做防疫，手洗乾淨回家投票（限高雄人，其他人看洗手部分就好）。

Wecare高雄上午在臉書貼文指出，2014年底，高雄市立圖書館新總館落成，新總館開幕外牆的大幅平面玻璃貼是陳彥安獻給高雄的第一個作品，展於平面卻立體的讓人與書為伍，能量足以穿透新灣區的無盡書香，添上一筆美好的人文風景。

Wecare高雄表示，這位玻璃貼設計師，常年居於海外藝術創作，仍心繫台灣的發展，看著高雄市民所展現的自由意志能量，看著台灣對防疫的努力，透過他向來細膩微雕的藝術風格，要以藝術設計的專長，發揮一已之力，再續前緣為防疫與城市健康努力到最後一刻。

Wecare高雄指出，面對韓陣營一再抹黑指「罷韓破壞防疫」，罷韓團體借力使力，將罷韓與防疫結合，一面由罷韓領銜人陳冠榮以醫師身分強化洗手防疫，強調防疫與罷韓都是追求健康，一個是人的健康，一個是城市健康，一面推出洗手T恤罷韓商品，宣導正確洗手方法並呼籲大家洗完手，去投票。（編輯：陳俊碩）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報