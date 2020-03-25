民進黨黨代表選舉暫訂5/24 為防疫保留彈性

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨黨章規定，5月需完成全國黨代表選舉，民進黨中常會今天通過，暫訂5月24日辦理黨員投票，不過，正值防疫期間，仍彈性保留變動的可能。

另外，民進黨主席5月交接，民進黨主席卓榮泰今天出席中常會時受訪指出，5月交接不會改變，總統蔡英文5月20日就任之後，回任黨主席是黨章明文規定；交接儀式可大可小，民進黨一向簡約，只要在常會裡面處理就可以，或另外有一個交接儀式，但也不會有很多人群聚。

民進黨發言人戴瑋姍在中常會後轉述指出，中常會通過民進黨2020年第19屆全國黨員代表選舉時程。依照黨章規定，今年5月需完成全國黨代表選舉。第19屆全國黨員代表應選302席，單一性別保障名額在應選名額有75名，暫訂5月24日辦理黨員投票。

她說，目前正值嚴重特殊傳染性肺炎「COVID-19（武漢肺炎）」疫情期間，選舉時程雖通過，但仍保留彈性變動的可能性，一切以中央流行疫情指揮中心相關規定辦理。

戴瑋姍表示，今天中常會通過提案是為讓各縣市黨部能儘早針對防疫工作提早部署與準備，業務單位也擬定相關防疫計畫及措施，但民進黨仍將持續注意疫情狀況，配合遵守政府規範，目前通過暫訂5月24日辦理黨員投票，仍彈性保留變動的可能。（編輯：謝佳珍）1090325