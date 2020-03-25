更多編輯台推薦新聞：
早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦
早報

早安世界》防疫考量 室內100室外500人以上活動建議停辦

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望
運動

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高
生活

國寶魚櫻花鉤吻鮭野外數量破萬尾 創歷史新高

志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎
娛樂

志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民眾黨：政院與指揮中心矛盾 建議蘇貞昌親指揮

最新更新：2020/03/25 16:51

（中央社記者郭建伸台北25日電）台灣民眾黨今天指出，行政院與中央流行疫情指揮中心對於滯留武漢國人返台方式，說法有所矛盾，這顯示紓困特別條例雖賦予指揮中心指揮官得實施必要處置，卻與行政院有所矛盾，建議未來由行政院長蘇貞昌親自指揮。

台灣民眾黨今天在臉書指出，中國武漢預計於4月8日解除封城，滯留武漢台商的返台方式，疫情指揮中心指揮官陳時中24日表示，「如果當地解封，台人可以自行回台」，但行政院長蘇貞昌卻給出相反答案「一定要包機返台」；行政院發言人Koals Yotaka今天則表示，確定不會取消武漢國人的註記，並採包機返台模式持續與中方交涉。

民眾黨指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，但從滯留武漢國人返台方式，就凸顯發號施令的指揮官與行政院有所矛盾，「到底誰說的才算數？」

民眾黨指出，為守護2300萬人的健康，陳時中真的辛苦了；隨著國內確診數攀至215例、境外移入數不斷爆增，滾動式修正與跨部會協調變得更加重要，然而兩大首長的矛盾，證明了疫情指揮中心在跨部會與涉外事務上，似乎已經無法掌握、綜觀局勢。

民眾黨建議，疫情指揮的層級有必要再向上提升，並由蘇貞昌親自指揮，更能綜觀全局，有效進行跨部會協調，將行政資源與效率發揮到最大，並讓操勞多日的陳時中喘口氣，將注意力全放在防疫措施，以專業建構台灣的防疫城牆。（編輯：蘇龍麒）1090325

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報