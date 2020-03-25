民眾黨：政院與指揮中心矛盾 建議蘇貞昌親指揮

（中央社記者郭建伸台北25日電）台灣民眾黨今天指出，行政院與中央流行疫情指揮中心對於滯留武漢國人返台方式，說法有所矛盾，這顯示紓困特別條例雖賦予指揮中心指揮官得實施必要處置，卻與行政院有所矛盾，建議未來由行政院長蘇貞昌親自指揮。

台灣民眾黨今天在臉書指出，中國武漢預計於4月8日解除封城，滯留武漢台商的返台方式，疫情指揮中心指揮官陳時中24日表示，「如果當地解封，台人可以自行回台」，但行政院長蘇貞昌卻給出相反答案「一定要包機返台」；行政院發言人Koals Yotaka今天則表示，確定不會取消武漢國人的註記，並採包機返台模式持續與中方交涉。

民眾黨指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，但從滯留武漢國人返台方式，就凸顯發號施令的指揮官與行政院有所矛盾，「到底誰說的才算數？」

民眾黨指出，為守護2300萬人的健康，陳時中真的辛苦了；隨著國內確診數攀至215例、境外移入數不斷爆增，滾動式修正與跨部會協調變得更加重要，然而兩大首長的矛盾，證明了疫情指揮中心在跨部會與涉外事務上，似乎已經無法掌握、綜觀局勢。

民眾黨建議，疫情指揮的層級有必要再向上提升，並由蘇貞昌親自指揮，更能綜觀全局，有效進行跨部會協調，將行政資源與效率發揮到最大，並讓操勞多日的陳時中喘口氣，將注意力全放在防疫措施，以專業建構台灣的防疫城牆。（編輯：蘇龍麒）1090325