攔截共軍飛彈目標 國防部今年擬進行愛國者射擊

（中央社記者游凱翔台北25日電）國防部今天表示，因應共軍現代化武器造成的區域安全，必須提高飛彈射擊頻率、強度，因此今年擬以攔截共軍飛彈為目標，進行愛國者飛彈射擊訓練，靶彈則以天弓二型飛彈改製。

根據國防部送抵立法院的預算解凍報告指出，為因應共軍遠海長航、日前沙烏地阿拉伯煉油設施突遭無人機攻勢等情事，國軍重新檢討防空飛彈部隊訓練需求，必須提高飛行、地面防空部隊的飛彈射擊訓練頻率、強度。

國防部指出，今年將以攔截共軍飛彈為目標，執行愛國者飛彈射擊訓練，而自民國105年起，每2年執行一次愛國者飛彈射擊訓練，因此分別在105年、107年、109年執行。

至於靶彈，國防部表示將以天弓二型飛彈改製為愛國者射擊靶彈，一共2枚、經費約新台幣1688萬元。

國防部強調，共軍現代化武器、遠海長航能力提升，已嚴重影響區域安全，為強化台灣短、中、長程防空接戰能力、嚇阻敵軍威脅，因此必須增加各項對空射擊訓練預算；同時為因應無人機攻擊已成為不對稱作戰主要方式，因此今年也將實施小型目標攔截訓練，並增加近迫火砲射訓所需的靶勤支援，提升類似攻擊接戰能力。

除此之外，國防部軍政副部長張哲平上將上週在立法院備詢時，有立委詢問若敵方飛彈來襲，愛國者飛彈是否有辦法攔截。他回覆，攔截概率約75%至88%之間，而75%是一顆愛國者飛彈攔截敵軍一顆飛彈，若兩顆愛國者攔截敵軍一顆飛彈，則提升到88%。（編輯：蘇龍麒）1090325