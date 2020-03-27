老字號餐廳停業危機 國民黨籲放寬紓困限制

（中央社記者余祥台北27日電）武漢肺炎疫情延燒，老字號餐廳紛紛停業，國民黨今天表示，業者反映紓困方案緩不濟急，繁瑣的申請程序與限制，讓業者無法獲得即時救援，盼政府能放寬紓困方案的申請限制，讓老字號餐廳度過難關。

國民黨今天召開「老字號餐廳停業危機，盼政府幫幫忙」記者會，邀請經營超過50年的老字號餐廳的第一大飯店敘香園董事長夏照林以及銀翼餐廳總經理藍隆盛現身說法。

夏照林表示，這波疫情衝擊之下，許多餐廳的生意剩下不到2成，很多老字號餐廳選擇暫時停業，現在一開門做生意，每個月就大約損失新台幣160萬元。雖然房東體諒將房租打折，員工也願意放無薪假，但每月開門做生意的各項費用仍很難撐得下去。

對於政府的紓困方案，夏照林以畫餅充飢來形容，「看得到卻吃不到」。他指出，紓困貸款需要房產或銀行存款擔保，但開餐廳的業者多數沒有房產，現金流量也不太夠，他希望政府放寬限制，能以信用貸款的方式，協助老字號餐廳、業者度過難關。

此外，長遠而言，夏照林希望政府能重新檢討勞基法，員工每月必須有8天公休的規定能再有彈性的做法，否則人事成本原本就已經讓餐飲業很難經營，再遇上疫情等突發情事，老字號餐飲業恐怕會更難生存。

藍隆盛也認為，政府的紓困貸款、水電費減免等方案雖然多少有幫助，但難解燃眉之急，他希望政府重視他們的心聲與需求，可以再放寬紓困方案的限制，讓業者可以儘快獲得補助或紓困。

國民黨文傳會主委王育敏表示，疫情嚴峻，桌餐的聚會減少許多，對於老字號餐廳衝擊確實很大，許多業者認為政府的紓困方案緩不濟急，繁瑣的申請程序與限制，讓業者無法獲得即時的救援，希望政府能放鬆紓困方案的申請限制，並主動提供協助，讓老字號餐廳能順利度過此波疫情難關。（編輯：張均懋）1090327