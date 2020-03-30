武漢肺炎疫情燒全球 國防部：軍購暫無延宕

（中央社記者游凱翔台北30日電）武漢肺炎疫情持續在全球延燒，立委今天關切是否造成對外、對內軍事採購延宕，若延宕是否能夠求償。國防部回應指出，今年都不會延後，若國內外廠商因疫情提出展延，屬於契約中「不可抗力」因素。

源自中國的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，國防部上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣詢問台灣對外、對內軍事採購的金額多寡。軍備局長房茂宏中將表示，對外採購的部分，今年金額已降至約新台幣170億、國內則有約600億元。

由於武漢肺炎疫情持續在全球延燒，江啟臣表示，美國也成為疫情嚴重地區，是否會影響台灣對美的軍事採購及料件維修保養。房茂宏表示，包括發價書、各項履約條件都不會受影響；國防部副部長張冠群補充，今年都不會因疫情導致延宕，且今年料件均已到位，但明後年情況會持續掌握。

江啟臣詢問，若有發生延宕的狀況，能不能求償。國防採購室主任黃希儒中將表示，行政院公共工程委員會指示，若廠商因疫情提出展延，基本上可遵循契約條款中「不可抗力」因素，至於確切期程還要和廠商協商，而國內目前有10幾家廠商提出展延，國外尚無。（編輯：郭無患）1090330