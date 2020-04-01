江啟臣：陳玉珍有無資格當立委非行政首長可非議

國民黨1日下午召開中常會，黨主席江啟臣（右）表示，針對行政院長蘇貞昌指責立委陳玉珍「沒資格當國會議員」，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立法委員職權。中央社記者謝佳璋攝 109年4月1日

（中央社記者余祥台北1日電）行政院長蘇貞昌質疑國民黨立委陳玉珍沒有資格當國會議員，國民黨主席江啟臣今天強烈抗議，表示這嚴重侵犯立委職權，立委是人民依法決定行使職權的代議士，是否有資格擔任，絕非行政首長可以非議。

陳玉珍日前在立法院內政委員會質詢時指「中華民國是一個國家，但台灣不是」，蘇貞昌昨天受訪時表示，「那她就沒資格當國會議員」。

國民黨今天下午召開中常會，江啟臣表示，針對蘇貞昌指責陳玉珍「沒資格當國會議員」，這是行政權對於立法權的不尊重，嚴重侵犯立法委員職權。

江啟臣表示，國民黨不但深感遺憾，也要表達強烈抗議。立法院為中華民國憲政機關，每一個立法委員都是人民依法決定行使職權的代議士，是否具有資格擔任立法委員，絕非行政首長可以非議。

在中常會一開始，江啟臣也帶領與會者起立哀悼近日去世的前國民黨副主席郝柏村和國民黨中央評議委員會主席團主席王文燮。

江啟臣說，郝柏村戎馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，在國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範。郝柏村更見證了中華民國百年歷史，擔任過無數國家及國民黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，國民黨將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇的一生。

他表示，王文燮不幸因車禍事故意外身亡，讓人無限惋惜。王文燮上將在1996年台海危機時任聯勤總司令，歷任國防部副部長、國民黨黃復興黨部主委、中華戰略學會理事長等職務。王文燮上將早年從軍，一生戎馬，將人生奉獻給國家與軍隊，長期守護中華民國國家安全，意外驟逝，國民黨沈痛哀悼。

針對武漢肺炎疫情，江啟臣呼籲行政院秉持執政高度，回應社會期待，專注後續紓困工作，針對疫情通盤考量，配合地方政府因地制宜調整分配預算資源，透過中央與地方協力合作，達到有感紓困的任務目標。

他最後表示，面對民進黨政府國家認同的混亂，對於憲法國家名稱的輕視，國民黨沒有懷憂喪志的時間，更要儘速調整步伐，才有機會重返執政，進而導正國家發展方向，更要以傳承郝柏村「永遠維持台灣和平安全」的遺願，為中國國民黨的發展，為中華民國的未來持續奮鬥。（編輯：楊玫寧）1090401