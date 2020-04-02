更多編輯台推薦新聞：
計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬
政治

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬

台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見
國際

台灣防疫有成 外媒：挺台加入WHO力道前所未見

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

統一發票1-2月完整中獎清冊 花12元買衛生紙中千萬

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用
生活

門諾醫師賴賢勇設計防疫箱爆紅 美義等20國都採用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

一兆救台灣 財經部會將每天向國人報告紓困做法

最新更新：2020/04/02 17:31

（中央社記者王承中台北2日電）行政院今天拍板加碼武漢肺炎紓困至新台幣1兆500億元。行政院長蘇貞昌表示，「一兆救台灣，一起渡難關」。以後財經部會要每天開記者會，向人民說明政府紓困怎麼做，該如何申請。

因應武漢肺炎紓困，行政院今天上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，紓困規模達1兆500億元。

蘇貞昌下午在臉書粉絲團發布院會中的影片並表示，財經部會以後也要每天開記者會，向人民說明政府紓困怎麼做、大家該如何申請。

蘇貞昌指出，隨著全球武漢肺炎疫情急遽升級、世界經濟迅速惡化，政府投入紓困的能量也應該隨時提升。第二階段的紓困方案已經提出來，政府會撥列超過1兆元，具體怎麼花，以後每天都會向大家報告。「一兆救台灣，一起渡難關」。

蘇貞昌在影片中表示，受影響的人民、產業這麼多，所以特別籌挪經費，要用1兆500億，1兆救台灣。讓人民盡量不要失業，能夠繼續就業，產業盡量不要關門，因為再重來都很困難，盡量讓受影響產業能夠想出新的方法，能夠有變通的方式幫忙產業，讓產業看到政府的關心。

蘇貞昌指出，疫情還沒有過去，希望台灣是全世界做得最好、最安全、最讓人民安心的政府，也是最值得堅守的國家。（編輯：鄭雪文）1090402

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報