一兆救台灣 財經部會將每天向國人報告紓困做法

（中央社記者王承中台北2日電）行政院今天拍板加碼武漢肺炎紓困至新台幣1兆500億元。行政院長蘇貞昌表示，「一兆救台灣，一起渡難關」。以後財經部會要每天開記者會，向人民說明政府紓困怎麼做，該如何申請。

因應武漢肺炎紓困，行政院今天上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，紓困規模達1兆500億元。

蘇貞昌下午在臉書粉絲團發布院會中的影片並表示，財經部會以後也要每天開記者會，向人民說明政府紓困怎麼做、大家該如何申請。

蘇貞昌指出，隨著全球武漢肺炎疫情急遽升級、世界經濟迅速惡化，政府投入紓困的能量也應該隨時提升。第二階段的紓困方案已經提出來，政府會撥列超過1兆元，具體怎麼花，以後每天都會向大家報告。「一兆救台灣，一起渡難關」。

蘇貞昌在影片中表示，受影響的人民、產業這麼多，所以特別籌挪經費，要用1兆500億，1兆救台灣。讓人民盡量不要失業，能夠繼續就業，產業盡量不要關門，因為再重來都很困難，盡量讓受影響產業能夠想出新的方法，能夠有變通的方式幫忙產業，讓產業看到政府的關心。

蘇貞昌指出，疫情還沒有過去，希望台灣是全世界做得最好、最安全、最讓人民安心的政府，也是最值得堅守的國家。（編輯：鄭雪文）1090402