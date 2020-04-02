水電工攤商等自營業者紓困補貼 每月1萬元共3個月

（中央社記者王承中、游凱翔、吳佳蓉台北2日電）行政院政務委員龔明鑫今天表示，特別預算新增編列新台幣300億元補助約100萬名自營業者，提供每月1萬元薪資補貼，共3個月，同時開辦500億元的勞工紓困貸款。

勞動部官員表示，所謂自營業者就是自己獨立從事勞動或技藝工作，而獲得報酬，且沒有僱用其他人幫忙工作，例如木工、水電工或是攤商等。

因應武漢肺炎紓困，行政院今天上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，紓困規模達1兆500億元。行政院長蘇貞昌率相關部會首長在院會後召開記者會。

龔明鑫表示，疫情擴散加劇，現在最擔心是出現失業潮，紓困預算加碼一大重點在於挺住就業，合計紓困對象涵蓋192萬人，占總就業人數的16.67%。

龔明鑫指出，台灣有非常多數的自營工作者無法被照顧到，所以這次也特別編列300億元在勞動部預算中，支撐約100萬名的自營工作者。針對投保勞保第一級，且未達課稅標準者的自營業者，將提供每月1萬元薪資補貼，共3個月。

龔明鑫表示，同時也開辦勞工紓困貸款，總共有500億元的額度，並提供利息補貼，換算後是將近2個百分點，相信對勞工的幫助非常大。（編輯：蘇志宗）1090402