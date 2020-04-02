表演藝術業受衝擊 文化部：視同歇業專案紓困

（中央社記者王承中、游凱翔、吳佳蓉台北2日電）文化部長鄭麗君今天表示，映演業等表演藝術產業因疫情遭受重大衝擊，在紓困時將視同歇業，特別預算針對受重大衝擊的艱困事業有新台幣24.7億元進行專案紓困，包含薪資及營運資金。

武漢肺炎疫情影響，電影票房重挫，有立委指出，有戲院業者希望政府下令影城短期停業，鄭麗君昨天在立法院備詢時表示，戲院停業與否，仍要依疫情指揮中心指引。

行政院今天上午召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，紓困規模達1兆500億元。

鄭麗君在院會後記者會表示，映演業等表演藝術產業遭受疫情衝擊，雖指揮中心公布的指引，未針對特定行業，但行政院、文化部則視同歇業狀況，提出加深、加強紓困方案，此次特別預算針對重大衝擊的艱困事業有24.7億元可進行專案紓困，包含薪資及營運資金，會跟重大衝擊事業做聯繫。

鄭麗君指出，在藝文產業紓困方案，原來特別預算編列8億元，再加上移緩濟急有7億元，共15億元，這次則從8億元提高到45.2億元，再加上移緩濟急的7億元，共有52.2億元。各類型藝文產業加強補助的紓困預算從11億元再加7億元，可望達到18億元。

針對貸款部分，鄭麗君表示，原來已經納入經濟部中小企業貸款利息補貼外，也針對大型藝文事業提出專案，進行紓困。

鄭麗君指出，在藝文產業中有許多自僱者，也就是承攬的自然人，在第一次紓困辦法中已有納入，這次行政院、勞動部針對自僱者也有提出紓困專案，可以更全面協助藝文工作者，目標是挺事業顧員工、顧自僱。（編輯：張均懋）1090402