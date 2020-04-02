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武漢肺炎紓困方案
因應武漢肺炎衝擊，總統蔡英文日前指示落實600億防疫特別預算，並另彙整近400億元政府各部門既有預算及基金移緩濟急，總計千億元投入紓困與振興計畫。第二波紓困措施3月24日拍板，包括民眾報稅可申請緩繳或分期、觀光業紓困2.0方案等。
武漢肺炎紓困方案
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武漢肺炎紓困方案3/18

蘇貞昌稱龔明鑫是紓困陳時中 將每天向國人報告

最新更新：2020/04/02 11:25
行政院2日臨時院會後，政務委員龔明鑫宣布衛福部預算規劃加碼增加200億元。行政院長蘇貞昌表示，紓困牽涉面向廣，他已請「紓困陳時中」龔明鑫每天向國人報告相關進度（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）
行政院2日臨時院會後，政務委員龔明鑫宣布衛福部預算規劃加碼增加200億元。行政院長蘇貞昌表示，紓困牽涉面向廣，他已請「紓困陳時中」龔明鑫每天向國人報告相關進度（圖取自facebook.com/ey.gov.tw）

（中央社記者余祥台北2日電）全球疫情升溫，行政院今天加開臨時院會拍板紓困規模達新台幣1兆500億元；行政院長蘇貞昌表示，紓困牽涉面向廣，他已請「紓困陳時中」政務委員龔明鑫，每天向國人報告相關進度，希望防疫、紓困、振興都做得好。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案。蘇貞昌親率相關部會首長在院會後召開記者會。

蘇貞昌說，疫情嚴峻，紓困牽涉的面向廣，他已責成相關部會要盡量讓民眾知道進度，「紓困也有陳時中」，龔明鑫將每天向國人報告。

針第二期紓困方案，龔明鑫表示，此次特別準備千億穩住就業，包括艱困企業員工薪資補助4成方案、補助司機及自營工作者，將穩住就業192萬人，占就業人數16.67%；另貸款額度再加碼7000億元，全面協助企業和勞工，讓金流不會斷。

龔明鑫說，全世界都提出有史以來最大的紓困振興方案，歐美國家方案幾乎都占GDP比重達2位數，台灣投入1.05兆元也占GDP約5.5%。（編輯：林淑媛）1090402

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