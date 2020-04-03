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唐鳳親測超商取口罩續訂下一輪 流程僅花55秒

最新更新：2020/04/03 13:03
口罩實名制2.0將於4月下旬推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能。身為技術團隊成員，行政院政務委員唐鳳也參加封測。（中央社檔案照片）
口罩實名制2.0將於4月下旬推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能。身為技術團隊成員，行政院政務委員唐鳳也參加封測。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北3日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，口罩實名制2.0將於4月下旬推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能。身為技術團隊成員，她也參加封測，整個續訂流程，從頭到尾只花55秒就完成。

口罩實名制2.0第三輪自1日開放登記，唐鳳上午在臉書粉絲團發文表示，「口罩實名制 2.0」即將於4月下旬推出「取口罩兼續訂下一輪」的新功能。

她指出，從月初開始，全國一萬多間超商的店員、健保署與關貿公司的人員，都在緊鑼密鼓進行封測，確保新功能正式推出的時候，大家都會感到更便利、更穩定。

唐鳳表示，作為技術團隊的一分子，她在2日參加了封測。唐鳳也上傳一段影片，分享「店員視角」下的封測流程。

根據唐鳳上傳的影片顯示，先到超商機台輸入這期預購口罩的取貨序號10碼，及身分證字號後4碼後，依螢幕指示操作後，就會印出這期預購口罩的取貨單，隨後螢幕也會出現是否要續訂下一期口罩，按下續訂後，並於讀卡機處插入健保卡，待讀卡機指示燈亮起，按下同意，下一期續訂紀錄單便會印出，上面有查詢碼、門市代碼，從頭到尾只花55秒，就完成續訂。

另外，唐鳳也提醒，為保護個資，如同現行「健保卡查詢地方稅」功能，超商的事務機只能驗證身分證號及卡片是否有效，沒有開啟任何其他存取權限，無法看到就醫紀錄。（編輯：林興盟）1090403

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