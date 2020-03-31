口罩一天一片 蘇貞昌：曾評估沒限量可能會浪費

口罩何時能一天一片，行政院長蘇貞昌指出，過去在討論的時候，衛福部曾認為不要浪費，倘若口罩沒有限量的話可能會浪費。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北31日電）民進黨立委黃秀芳關心口罩問題，今天在立法院質詢時詢問行政院長蘇貞昌，何時能「一天一片」；蘇貞昌說，過去討論時，衛福部提出若沒限量可能會浪費的看法，而未來會視產能參考是否一天一片。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日在記者會表示，因口罩生產量有跟上來，新制從4月9日起上路，小孩可買的片數，從7天5片改為14天10片；成人也從7天3片，改為14天9片。民眾購買可以不用每週排，而是2週排一次，量也比較多。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席備詢。黃秀芳質詢時提到，現在口罩的產能有提升，未來是否能一天一片。

蘇貞昌說，台灣口罩產量從一開始的一天180萬片，變成現在的一天1300萬片；至於何時能一天一片，蘇貞昌指出，過去在討論的時候，衛生福利部曾認為不要浪費，倘若口罩沒有限量的話可能會浪費，而現在就特殊行業是直接配到夠，包含司機、醫護人員等，立委說的一天一片，未來會視產量，到時候再參考。

黃秀芳也說，統籌分配款應考量人口權重，政府要重視中部區域均衡發展，尤其彰化人口外移增加、老化程度嚴重，需要政府關愛的眼神。

蘇貞說，自己來自地方，清楚知道地方有什麼事情是沒有辦法做的，而他也有心要做，請立委指教，如果哪邊做不夠，他來推動，因為要區域平衡、國民平等。（編輯：趙蔚蘭）1090331