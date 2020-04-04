立委防疫順時中 減少跑攤選服改開視訊

（中央社記者王揚宇、陳俊華、郭建伸台北4日電）武漢肺炎疫情當前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前呼籲，民代不要跑攤，多位立委「順時中」，但服務不打折，除加強法案研究能量，有的更準備視訊設備進行選民服務。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延，陳時中3月1日呼籲民意代表不要跑攤，「不跑不失禮，跑攤增麻煩」；公職人員儘量避免人多聚會，民眾沒事不要到醫院。

對於這項措施，民進黨立委何志偉表示，雖然地方行程減少，但利用這段時間持續強化專業；此外，辦公室已準備好相關遠端視訊設備，有需要時就可進行視訊會議（協調會）。

何志偉也說，減少行程並不是不跟選民聯繫，反而這段時間，民代做為政府與民眾溝通橋梁角色更吃重，例如產業公會、第一線勞工工會多有透過國會辦公室跟指揮中心溝通的需要，他理解這些團體的需求和實務經驗後，便可回饋給相關行政部門，協助解決問題。

台灣民眾黨立委高虹安則說，她認養中彰投選民服務案件，雖然過去都說見面三分情，但最近受疫情影響，見面聚會大多都取消；最近選服都改用網路或通訊軟體，藉此傳遞公文或照片，強調該做得還是會繼續做。

民進黨立委蘇巧慧指出，辦公室近日演練線上會議，而線上會議軟體有限時功能，反而讓開會更有效率，即使不能當面關心各服務處的助理工作情況，但在非常時期把風險降到最低，全辦公室才能不間斷工作，減少群聚感染風險，更保護同仁們的健康，也不讓武漢肺炎影響工作進度。

民進黨立委吳思瑤曾在臉書發文表示，為了疫情控管，決定暫停跑攤。吳思瑤向中央社記者表示，選民都還滿體諒的，能夠共體時艱，反而有些重要活動，例如有些一定得去的告別式，反而民眾看見她還會反問「妳怎麼也來了」。

吳思瑤說，這段期間她主張「防疫不防藝」，因此有比較多時間做藝文場館的私下考察，了解防疫措施、關心有哪些政策需要。此外，台北國際書展首度停辦，但閱讀不能停，因防疫不適合在室內，那可以到戶外空曠地方，在士林、北投有10座「讀樂樂公園圖書館」，進行春天閱讀選書計畫，團隊也到各地補充新的書籍。

桃園市無黨籍立委趙正宇坦言，因疫情影響，很多與里民意見交流的大型社區活動場次銳減，但卻比以前更忙，因為很多時間用來做國會問政準備，以及做「驗收工作」，因為不論是服務團隊爭取的公共建設，或是民眾反映哪些公共工程有擾民之處，他都盡力在做、協調，而現在有更多時間去現勘，進行追蹤。

趙正宇也說，等疫情告一段落後，這些現勘資料就能端出，要求主責單位做進一步的調整，發揮實際綜效。

台灣基進立委陳柏惟說，「在113席立委中，我們這一席很特別，是唯一一個沒有黨團經驗」，所以花很多時間在做功課，包括瞭解議事規則、建立新的團隊或部隊等，處理所謂「一人立委」的事情。

陳柏惟指出，「我們花很多時間做功課，倒不是因為攤變多或變少，我們去做另外一件事」，而是本來除了跑攤外就是在做功課，「攤變少就是功課變多」。

國民黨立委陳超明表示，農曆年後行程就開始相對減少，不過他平常就與選區各鄉鎮聯繫，掌握資訊與地方建設進度，現在防疫期間更是加強強度，爭取建設不因疫情停頓。

陳超明也說，大家都是防疫國家隊的一員，他在選區8鄉鎮的社區發展協會，發起教學製作口罩套及布口罩，並準備2900個口罩套給鄉鎮公所，讓有需要的鄉親能夠向公所領取。

台灣民眾黨立委蔡壁如指出，受疫情影響，大家避免群聚，大約2月底3月初所有跑攤活動都取消了，但她有台北市456位里長的電話，有事情還是會電話聯繫；雖然跑攤取消，但時間並沒有「多出來」，她一週大約會花3天時間與幕僚研究法案，並設計各種法案宣傳活動。（編輯：蘇龍麒）1090404