李進勇：罷韓案事先做好因應 若投票防疫壓力大

（中央社記者葉素萍台北6日電）中央選舉委員會主任委員李進勇今天說，罷韓能否成立，還有待最後審定結果，但「我們必須做好事先準備」，各種可能狀況都在演練；若要進行投票，因為其規模會較大，防疫工作壓力也會比較大，中選會將與相關單位進行協商。

李進勇今天赴立法院內政委員會專題報告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情之防疫措施與規劃」。

李進勇會前受訪指出，從2月開始，各地方陸續進行一些補選，因正值疫情期間，所有選務活動都配合防疫需求；從2月開始，中選會密切與各地方選委會聯繫合作，做好各種防疫以及選務準備，到目前為止都相當順利。

他說，疫情一再變化演進，中央流行疫情指揮中心對防疫管制作為以及活動指引都會跟著疫情變化，做適度調整，最新的規定，中選會也會在近期通知地方選委會，希望大家共同配合，做好防疫工作。

對於投開票人潮分流措施，李進勇說，因為是個別、小型的補選工作，所以選民投票人數並不會太多，通常是一個或者是二個投票開所，選民人數相對少，動線規劃也比較順暢。

媒體問到，面臨高雄市罷韓案，有何相關措施；李進勇說，所有工作都必須事先做好因應，當然這個案子到底能否成立，還有待於最後中選會委員會的審定結果，但是「我們必須做好事先準備」，所以，各種可能狀況都在演練當中。

李進勇指出，若此案成立。要進行投票，因為它的規模會較大，因此在防疫工作壓力也會比較大，中選會事先與疾管署、衛福部、內政部相關單位進行協商，希望共同做好這件工作，一方面讓選民的權利得到保障與真正呈現，一方面能夠符合防疫需求。

另外，對於部分機關採取彈性上下班防疫，李進勇說，都配合中央所有措施，包括分區辦公、人力調配，最近的彈性上下班，中選會都會做好因應。（編輯：蘇志宗）1090406