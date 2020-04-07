保障言論集會結社自由 時力提案修正集遊法

時代力量立委陳椒華（右起）、邱顯智、王婉諭等，7日在黨團記者會指出，現行集會遊行法不合時宜，時力提出修法版本，重點包括更名為集會遊行保障法，也要廢除許可制、改採報備制等，盼在本屆國會通過。中央社記者施宗暉攝 109年4月7日

（中央社記者王揚宇台北7日電）今天是言論自由日，時代力量立院黨團今天指出，現行集會遊行法不合時宜，時力提出修法版本，重點包括更名為集會遊行保障法，也要廢除許可制、改採報備制等，盼在本屆國會通過。

時代力量立法院黨團今天舉行「履行政治承諾，保障集遊人權」黨團會議會後記者會，並提出集會遊行法修正草案。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，現在的集遊法是非常落後的法治，總統蔡英文在2008年時就承諾要修改集遊法，迄今未能完成修法，而人民集會遊行的自由，受到憲法保障，也是實施民主政治最重要的基本人權，因此時力提出集遊法修法版本。

時代力量立委王婉諭說明修法重點，包括更正法律名稱，改為集會遊行保障法，確立本法為基本人權保障的法律地位；重新界定主管機關；廢除許可制，改採自願報備制；現行法關於集會、遊行禁制區的規定，不當限制人民的表意自由，難以避免主管機關裁量權的恣意行使，因此應廢除禁制區的限制；廢除命令解散制度；刪除特別刑罰；執法人員應主動表明身分等。

時代力量立委陳椒華則以自身經歷指出，過去參與集會遊行時，她有幾次被舉牌，也有被移送，甚至一度被判有罪，集遊法已嚴重侵害人權，也限縮社運能量，讓一些人不敢走出來，應儘快修法。（編輯：張均懋）1090407