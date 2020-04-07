國民黨指罷韓連署偷跑 籲中選會堅守公正立場

（中央社記者劉冠廷、顧荃台北7日電）國民黨立法院黨團今天質疑，民間團體早在高雄市長韓國瑜就任滿一年前就開始連署罷免，有違選罷法之虞，呼籲中選會堅守公正立場，剔除不合格的連署書。

中選會副主委陳朝建表示，公職人員選舉罷免法第75條規定，「提出」罷免案應於公職人員就職滿一年後，選罷法主管機關內政部的函釋意旨也是如此。中選會及高雄市選委會為辦理選務的機關，依法辦理選務。

國民黨團上午召開記者會，副書記長呂玉玲表示，民間罷韓團體早在韓國瑜就任滿一年前，就透過各項大型活動開始連署罷韓；審慎檢視罷韓團體活動期程，充滿以民主外衣包藏政治鬥爭，似乎有一雙看不見的黑手在幕後操作。

呂玉玲說，負責選舉罷免工作的主管機關，對於連署書內容審查，不夠嚴謹，呼籲中選會不要淪為政治打手，為特定政黨、團體服務，應保持行政中立。

與會的國民黨立委陳玉珍也說，韓國瑜2019年12月25日就職滿一周年，依規定，應該從這天起的隔日，才可以罷免。但罷韓團體卻有辦法在2019年12月26日當天就送出3萬份罷免提議書。

陳玉珍表示，按照正常邏輯，這代表早在就職滿一周年之前，罷韓團體就已經開始找人連署，進行罷免活動。中選會選務處長謝美玲也認同，罷韓團體應該是在2019年12月26日之前就已經在做準備。

國民黨立委葉毓蘭說，罷韓團體的臉書早已「自證己罪」，說明在韓國瑜擔任市長未滿一年就開始連署罷韓，罷韓連署書有明顯瑕疵，適法性、合法性均有疑慮，她呼籲中選會別成為政治操作的工具。（編輯：謝佳珍）1090407