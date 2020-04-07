罷免二階過關 楊秋興籲韓國瑜知所進退馬上辭官

（中央社記者程啟峰高雄7日電）罷韓二階連署過關，前高雄縣長楊秋興今天呼籲，高雄市長韓國瑜要知所進退，馬上辭官放過高雄市，不要再讓市政空轉，也可節省罷韓投票作業公帑，讓高市財政窘境不再雪上加霜。

楊秋興去年8、9月分別舉行記者會及透過臉書反對韓國瑜選總統，更批評他是「草包」，是「小三、酗酒進行式」；韓國瑜去年底在台北地檢署控告楊秋興妨害名譽，案經北檢移轉管轄高雄地檢署偵辦，雄檢今天下午首度開庭。

楊秋興下午在律師洪條根陪同下至雄檢出庭應訊，韓國瑜則未現身，委由律師出庭。

楊秋興出庭後接受媒體聯訪指出，自己去年講的是實話，但國民黨聽不下去，還開除他的黨籍，如今總統選完了，也證明他當時講的是實話，「講實話還挨告」，也令他十分意外。

另外，針對今天下午確定罷韓二階連署過關，楊秋興說，韓國瑜如有智慧就應知所進退，第二階段有數十萬市民連署要罷韓，韓國瑜應現在就辭官，瀟瀟灑灑不留遺憾，否則屆時進入第三階段罷韓投票，若被罷免就很難堪。

楊秋興也呼籲，韓國瑜放過高雄市和國民黨，馬上辭官，不要再讓高雄市政空轉，也可節省罷韓投票作業公帑，讓高市財政窘境不致雪上加霜。

另外，洪條根也呼籲韓國瑜，這件案子是選舉官司，且屬告訴乃論，韓國瑜若有智慧，如今選完了應馬上撤告，以免「越挖越臭」。

高市新聞局長鄭照新回應，市長專心市政防疫，會以捍衛市民權益為重。但這件官司並非市政議題，且已進入司法程序，為尊重司法專業不多評論。（編輯：洪學廣）1090407