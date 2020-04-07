因應罷韓 國民黨中常委：全力幫韓國瑜拚市政

（中央社記者劉冠廷台北7日電）罷韓第二階段連署今天過關，國民黨呼籲中選會，應先就第一階段疑似違反規定先行連署釋疑。中常委黃紹庭則建議黨中央，應做民調，讓高市府知道民眾反感的點在哪，才能對症下藥。

高雄市選委會今天傍晚宣布，罷韓二階連署完成查對過關，將送交中選會。面對罷韓二階段過關，國民黨立法院黨團在上午則是先行召開記者會，質疑民間團體發起罷免連署時間，早在高雄市長韓國瑜就任滿一年前開始連署，有違反公職人員選罷法之虞，呼籲中選會必須保持行政中立，堅守公正超然立場，對於不合格的連署書必須剔除。

國民黨文傳會主委王育敏也說，現階段應先回過頭，針對第一階段的問題，中選會做為獨立的機關，應非常審慎的看待疑似偷跑的問題，先進行處理；她強調，程序正義是非常重要的，若第一階段出現瑕疵與爭議，就必須重來，中選會不能躲，或用模糊的方式回避這件事。

身兼高雄市議員的國民黨中常委黃紹庭則表示，現階段就是先全力幫韓國瑜拚市政，讓市民有感，也要呼籲高雄市民用理性的態度，來看帶韓國瑜的政績；目前是防疫期間，也呼籲中選會最終能做出明智的決定，例如防疫期間，是否還要舉辦投票等。

黃紹庭也向國民黨中央建議，黨中央可做個民調，去分析市民不滿韓國瑜的原因在哪，讓方向出來，提供給高雄市政府知道，民眾在哪個部分有情緒，才能對症下藥，比如說當知道民眾對哪些局處首長不滿意，不是就可以馬上處理。

一位不願具名的國民黨中常委表示，黨中央目前應該就是儘量去配合韓國瑜，看韓國瑜有何需求，黨中央就進行相關的協助，畢竟整個狀況與氣氛，韓國瑜是最了解的，這件事要炒熱還是低調，應該由高雄市府那做決定。（編輯：蘇龍麒）1090407