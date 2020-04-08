內政委員會審國土計畫法 藍綠為排案權起爭議

（中央社記者陳俊華台北8日電）立法院內政委員會今天排審國土計畫法草案，但藍綠卻因召委排案權問題起爭執；經協商後，雙方同意今天只審查危老條例草案，明天改由國民黨籍召委陳玉珍主審國土計畫法，盼將草案送出委員會。

立法院內政委員會今天邀請內政部長徐國勇列席，審查國土計畫法部分條文修正草案、都市危險及老舊建築物加速重建條例部分條文修正草案。

會議一開始，國民黨立法院黨團就要求程序發言，國民黨團總召林為洲指出，上週輪值的內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍已排審國土計畫法相關提案、完成詢答，並決定另訂期處理；如果法案很重大、有時效性問題，2位召委可以先協商，經雙方同意就能輪流排審。

林為洲說，但本週輪值的內政委員會召委、民進黨立委管碧玲卻又安排逐條審查，破壞議事慣例，非常不恰當，其實這法案大家都有共識，不懂為什麼民進黨要搶著排審，「沒辦法接受這樣的搶案排審、違規違法」。

管碧玲表示，沒有搶案排審，也沒有違規違法，「不過尊重你的發言」，絕對不是沒有溝通，這個案子只要反對黨不是為卡案，就能尊重由反對黨排審，但為避免卡案，就必須聯審，在內政委員會是慣例，「能保證讓它出委員會，就能讓召委（陳玉珍）持續審這個案」。

民進黨團總召柯建銘表示，上週就說過要「坦誠面對、理性討論」，國土計畫法都沒爭議了，今天卻要爭辯召委排案權問題，他不希望為了誰當召委，就讓會議停擺，疫情期間拿這種議題做朝野對立，「對大家都不好」。

柯建銘說，法案決戰點在院長主持的朝野協商、院會的表決，歷史看待都是看結論，代表各黨的立場；他建議，今天先審危老條例，明天改讓陳玉珍排審國土計畫法，但一定要讓草案出委員會。

林為洲表示，國民黨團版草案和民進黨團版差異也不大，如果明天改由陳玉珍繼續排審國土計畫法，國民黨團也接受，各黨團版本歧異不大，「應該明天就能出委員會」。

最後管碧玲說，朝野經協商後，國土計畫法留待明天審查，2位召委互換主持會議時間，明天由陳玉珍主審國土計畫法，至審查結束為止，「希望、也承諾明天要出委員會」。（編輯：紀淑芳）1090408