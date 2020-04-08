綠質疑韓國瑜逃避罷免 藍促釐清連署爭議

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北8日電）高雄市長韓國瑜指罷韓連署偷跑，今天委請律師到法院聲請停止執行；民進黨立委質疑，韓國瑜此舉是在逃避、出奧步，希望他能反省、思考，為何高雄市民要進行罷免。

國民黨立法院黨團總召、立委林為洲則表示，罷免是人民的權利，他予以尊重，但過程中是要按照規定與程序進行；現在就是在過程中，疑似出現爭議，像是第一階段連署偷跑的狀況，所以韓國瑜現在提出的訴求，當然也是韓本身的權利；現在最重要的是，中選會應將事情釐清。

罷免高雄市長韓國瑜二階段連署昨天審查通過，韓國瑜認為連署罷免「偷跑」，今天委由前新聞局長王淺秋、律師葉慶元向台北高等行政法院遞狀聲請停止執行，要求停止罷免投票。

聲請狀指出，依照選罷法規定，罷免案要在被罷免公職人員任期屆滿一年後提出罷免案，公民團體於去年12月25日（就職週年）當天，即已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都是違法在一年內簽署完成，全部均應屬無效提案。

對此，民進黨立委林俊憲在臉書發文指出，韓國瑜早不提晚不提，偏偏要在二階已經通過後才針對一階提出質疑，擺明只是隨便找理由逃避投票結果，也意圖透過司法來減緩被罷免的命運。

林俊憲也說，韓陣營不知道是不是慌了，接連提出影響罷免的「奧步」，卻又造成自相矛盾的後果。韓國瑜一直號稱是非典型的國民黨人物，但是從「輸不起」這點來看，倒是完美傳承了國民黨的精髓。

民進黨立委鄭運鵬說，韓國瑜的任何法律反制行為、國民黨全力支持韓國瑜，他都尊重，但是，韓市長應該去思考，為什麼從他上任以來，高雄市民、甚至全國越來越要求罷免市長，這才是他應該反省的事情。

民進黨立委劉世芳受訪表示，中選會會站在行政中立的立場，來處理選舉罷免業務，她也尊重韓國瑜的委任律師所做的行為，但以高雄市民的立場說，這是非常矛盾的事情，「現在已經有這麼多人在第二階段連署要罷免你，你卻在尋求第一階段是否違法，是不是很害怕罷免會成真」，希望韓國瑜能站在高雄市民最大的利益來看一下，是否要這樣玩下去。

一位不具名的國民黨立委則質疑，程序上的確有瑕疵，中選會應先說明罷韓團體的連署，是否有偷跑的狀況；其實就算不用偷跑的方式，要達成連署的門檻，以現今的法律來說，並不困難，難道現在罷韓團體與背後支持罷韓的政黨，不在乎外界的眼光，就算用偷跑的方式先行連署，也沒有關係。（編輯：黃國倫）1090408