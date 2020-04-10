立委質疑7612萬口罩去向 蘇貞昌：政府不會暗槓

（中央社記者郭建伸、余祥台北10日電）台灣民眾黨立委高虹安今天在立法院施政總質詢時指出，1月底到3月中旬的口罩徵用及分配數，有7612.7萬片口罩無法掌握去向。行政院長蘇貞昌備詢時說，政府不可能「暗槓」口罩，下週主持會議將再了解。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及官員列席備詢。

高虹安質詢時指出，統計1月28日到3月16日的口罩徵用量，總計有3億6489.3萬片口罩，但分配數量僅2億8876.6萬片，有7612.7萬片口罩無法從數據得知，詢問蘇貞昌是否知道口罩去向。

蘇貞昌表示，過去主持口罩會議只決定大原則，但記不住詳細數字，強調從7天3片到14天9片都是經過詳細精算。

蘇貞昌也說，政府不可能暗槓口罩，「政府暗槓要幹什麼？」他強調，現在市面上也不可能有人在賣醫療用口罩，因為一有人賣就會被檢舉。

高虹安補充，從3月18日開始進一步向衛生福利部、經濟部索取口罩統計資料時，兩個部會都表示無法提供；經濟部稱是行政院正在簽核，或是中央流行疫情指揮中心的物資組表示不提供，形容現在口罩數量變成「中華民國第一機密」，甚至連執政黨立委都抱怨調不到資料。

高虹安也說，如果口罩跟防疫物資是機密資訊，希望政府能夠核定為機密資訊，立委調閱資料時，就有責任遵守國家機密保護法，並追問行政院是否可以一週內公布數據。蘇貞昌則說，下週主持口罩會議時會先了解實際情況。

此外，國民黨立委林思銘也在質詢時詢問目前口罩生產量，可否讓每人一天一片。

蘇貞昌表示，口罩生產量已提升到每天1500萬片，若要每人一天一片口罩，日產量就要2300萬片，但每天有的人有用到，有的人沒用到，應該不要浪費。

蘇貞昌說，目前日產1500萬片口罩，不只賣給排隊買口罩民眾，還要優先給醫療團隊等；至於每人一天一片，會盡量努力做到。

林思銘也提到，民眾排隊買口罩多少有些抱怨。蘇貞昌說，買口罩排隊，買早餐也是要排隊。（編輯：蘇龍麒）1090410