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桃園綠委將設聯合服務中心 鄭運鵬：與大選無關

最新更新：2020/04/11 17:12

（中央社記者溫貴香台北11日電）桃園選出的民進黨立委鄭運鵬等人將成立桃園立委聯合服務中心，由於桃園市長鄭文燦被視為2024熱門人選，引發外界關注。鄭運鵬今天說，服務中心的運作以桃園市共同議題為導向、團隊合作的形式呈現，與大選無關。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬下午受訪表示，民進黨現有6個執政縣市，每個縣市都很努力要把成績做出來，鄭文燦是第二任的市長，舉凡桃園市鐵路地下化的金額分配、桃園航空城等相關議題希望趕快定案，桃園市政龐雜，市長不可能一個一個立委拜託，因此拋出桃園立委聯合服務中心模式。

除桃園3席立委鄭運鵬、加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇、新科立委黃世杰外，加上山地原住民選區立委伍麗華與不分區立委、前桃園市民政局長湯蕙禎。鄭運鵬建議，聯合服務中心辦公室主任由每位立委辦公室各派一位助理進駐，5席立委輪流主持。

對於外界聯想與下屆總統選舉提名有關，鄭運鵬說，蔡總統連任都還沒就職，「現在就拚提名，這是笑話」；未來會以桃園市政為主，不會與大選有關，聯合服務中心的運作模式會以桃園市共同議題為導向、團隊合作的形式呈現。

趙正宇也表示，總統與立委選舉過後，鄭文燦提到成立立委聯合服務中心，人多就有力量，聯合服務中心將設於立法院附近的青島東路上。趙正宇說，大概還要一個月的時間，主要是為了桃園建設，與大選無關。（編輯：謝佳珍）1090411

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